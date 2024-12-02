GZT TV ekranı dönüştürecek

2016 yılında dijital haberciliğe yeni bir soluk getirmek için Albayrak Medya bünyesinde kurulan GZT, televizyon kanalı kurdu. Önceki akşam yayına başlayan GZT TV, televizyonculuğa farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. GZT prodüksiyonu özel yapımlar, "Dijitalde doğduk, ekranda büyüyoruz" sloganıyla yayınlanacak. Markanın interaktif içeriklerini cep telefonlarımızdan sonra evlerimize de taşıyan kanalda, kültür sanattan müziğe, felsefeden sinemaya, tarihten spora, hatta oyun ve yarışmaya kadar eğlenceli birçok içerik yer alacak.

DİJİTAL DENEYİMİYLE YENİ TELEVİZYON-CULUK

Hafta içi ve hafta sonu farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkacak olan kanal, yayına GZT prodüksiyon ekibinin T81 belgeseliyle başladı. Ardından, GZT özel içeriklerinden Adım Adım, Kimden Mi Bahsediyoruz, Holistik, Motto, Post Politik, Editör Anlatıyor, Envanter, Özel Büro, Esnaf yapımları gösterildi. Yayın akışı; hafta içi 11, hafta sonu ise 10 farklı program olacak şekilde planlandı. Sabah aktüel içeriklerle güne başlanan kanalda, öğleye doğru spor, sağlık, yemek, bilim ve gezi gibi bilgi içerikli programlar yer alacak. Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, hedeflerinin temiz ekran olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Geleneksel medyaya geçtik ama bizim amacımız, geleneksel medyanın kodlarıyla var olmak değil. Dijital medyadaki deneyim, birikim ve formatlarımızı televizyona aktaracağız. Kurum olarak belirli bir karakterimiz var. Televizyon bunun yansıması olacak.”





Ömer Karaca

DİĞER KANALLARI DA DÖNÜŞTÜRECEK

10 yıl önce GZT’nin yeni bir soluk olarak kurulduğuna dikkat çeken GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, televizyon kanalıyla yeni bir yola girdiklerini ifade etti. Gezer, “10 yıl önce GZT’nin izahı da mümkün değildi. Dijital haber markası yoktu ama bir yere konumlandırdık. Geleneksel medyaya dijital medya olarak giriyoruz. Amacımız, televizyonu açanların GZT TV’yi gördüğünde diğerlerinden farklı olduğunu anlaması. Diğerlerinden farklı ve öncü olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu öncülüğü de diğer medya kanallarını dönüştürerek sağlayacak” dedi.

Betül Solmaz

HABER BÜLTENİ OLMAYACAK

Önümüzdeki dönem özel içeriklerin yanı sıra canlı yayınlarla akışı genişletecek olan GZT TV, sosyal medya içerik üreticilerinden gelecek her türlü teklife de açık. Mart ayında program ve formatların daha da netleşeceği kanalda, haber bülteni olmayacak. GZT TV Yayın Koordinatörü Betül Solmaz planlarını şu sözlerle özetledi: “Mart ayı kanalın kendini tam anlamıyla tanıttığı bir dönem olacak. Şu an belgesel ve yarışmaların da arasında olduğu yediye yakın formatımız var. Kanalda, yayın haklarını aldığımız içerikler de var. Kısa zamanda onlar da ekrana gelecek. İçerik üreticiler, yeni projeler için bizimle irtibat kurabilir.”





Murat Soner

TÜRKİYE’NİN EĞLENMEYE İHTİYACI VAR

Dizi eleştirmeni ve YouTuber Murat Soner, gençlerin eğlence içerikleri üretecek olmasının diğer gençler için yol açacağına işaret etti. Soner, kanalın eğlence ve yarışma içeriklerinin önemini vurgulayarak “Türkiye’nin eğlenceye çok ihtiyacı var. GZT’nin bu konuda güzel bir kapı açacağını düşünüyorum. Gençlerin kafasında işler yapılabilmesi için bu girişimler çok önemli” yorumunu yaptı.











