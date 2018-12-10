Hayat Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti
GENEL SAĞLIK

Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

‘Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen oyuncu Tayfun Akalın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

Diğer
Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti.

Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.

Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Tayfun Akalın kimdir?

Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ’da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

Hayatında bir kere nikâh masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.

Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanındı.

Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket
HAYAT
Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket

Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti
HAYAT
Yeni filmini izlemeye kadın kılığında gitti

Oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

/**/
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Profesöre itibar suikastı

Profesöre itibar suikastı

​35 yıllık akademisyen sosyal medyada linç edildi, sonra da görevinden alındı.
Seçimleri konuşmadık

Seçimleri konuşmadık

​Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama.
Başımızınüstünde yeri var

Başımızınüstünde yeri var

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı hakkında açıklama.
'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'den tutuklandı

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edilmişti.
Hapisleri istendi

Hapisleri istendi

​Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru dahil 5 kişi hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı.
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.