Hayat Haftada 45 enerji içeceği içti 4 dişi kırıldı
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Haftada 45 enerji içeceği içti: 4 dişi kırıldı​

Haftada 45 enerji içeceği içti: 4 dişi kırıldı

Aşırı enerji içeceği tüketen bir gencin dört dişi kırıldı, kalanları da ciddi şekilde tahrip oldu. İngiltere'de meydana gelen olayda 21 yaşındaki genç, haftada 45 enerji içeceği tüketti.

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İngiltere'de bir öğrenci aşırı enerji içeceği tüketiminden dolayı dört dişini kırdı, kalanları da ciddi şekilde tahrip etti. Daily Mail'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki genç, haftada yaklaşık 45 kutu enerji içeçeği tüketti. Bunu, kolejdeki başarısı için sürekli formda kalması gerektiğiyle açıkladı.

Enerji içeceği tüketmeye başladıktan yedi ay sonra, bir elmayı ısırdığı sırada dört dişi kırılan gencin diş kliniğinde yapılan tetkiklerde tüm dişlerinin çürüdüğü ve düzeltilmesi için 24 dolgu ve protez yapılması gerektiği ortaya çıktı.

Diş çürüğüne enerji içeçeklerindeki aşırı miktardaki şekerin neden olduğu belirtildi. Bir insanın günlük alması gereken şeker miktarının ortalama 30 gram olduğu, oysa yarım litrelik bir kutu enerji içeceğinin ortalama 54 gram şeker içerdiği kaydedildi.

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