Haftalar sonra ortaya çıktı: İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

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Sincan'da sokak hayvanları hem tedavi ediliyor, hem sahiplendiriliyor

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç can dostlarımızın her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz dostlarımız da yeni ailelerine kavuşuyor. 2020 yılında 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra yeni yuvalarına kavuştu.