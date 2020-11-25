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Hayat Haftalar sonra ortaya çıktı İşte Mehmet Ali Erbilin son hali
AKTÜEL

Haftalar sonra ortaya çıktı: İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı. Kızı Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan babasının fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Ali Erbil'in son hali.
Mehmet Ali Erbil'in son hali.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı.

Erbil'in bu karesini kızı Sezin Erbil paylaştı.

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