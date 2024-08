Hayatımın müsveddesi

Her okur bazen hayatının bir roman olduğunu düşünür. Kendine ana karakter rolünü verir ve başlar bölümleri yeniden yazmaya. Hikâyenin sonunun onu nereye götüreceğini merak eder. Hayatı boyunca sevdiklerini, unutmak ve hatırlamak istediklerini yazar durur. Bazen hepsini siler, hayatını baştan ele alır. Kafasında kurar çoğu zaman. Bir kurgunun içinde gölge misali yaşar. Gerçek bir yazar hayatını tüm cesaretle yazabilen biridir de aynı zamanda bu yüzden yaşamının müsveddelerini her daim başucunda tutar. Düşünüyorum da yirmi beş yıllık ömrümün aklımın erdiği son on yılını anlatacak olsam bile, ne çok müsveddem olurdu benim de. Önce tüm iştiyakımla kurmaya başladığım cümleler belirirdi zihnimde. Sonra yazardım onları boş bir levhaya yazar gibi. Yazdıktan sonra vazgeçtiklerim, unuttuklarım, yazmaktan korktuklarım, yazamadıklarım, yazsam da tam olarak anlatamadıklarım üşüşürdü aklıma. Anlardım ki yazmak, sadece cümleleri sıralamak değildi. Yazmak, tüm yaşamını ele almaktı da aynı zamanda.