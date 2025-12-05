Her noktaya 'şok cihazları' kuruluyor

Kalp krizi vakalarına erken müdahale amacıyla havaalanı, istasyon, AVM, okul ve stadyum gibi yoğun alanlarda yaygınlaştırılması hedeflenen cihazların kullanımı, Türkiye Acil Tıp Vakfının (TÜAT) girişimleriyle geniş bir uygulama ağına kavuşacak. 2026 itibarıyla belirli bölgelerde zorunlu hâle gelecek olan cihazların, vakalara erken müdahalede kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.

AVRUPA'DA YAYGIN

TÜAT Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, doğru zamanda yapılan müdahalenin yaşam şansını katladığını belirtti. Avrupa’da yaygın kullanılan OED cihazlarının, ilk yardım eğitimi olmayan kişiler tarafından bile güvenle kullanılabildiğini anlatan Çolak, ASELSAN tarafından geliştirilen cihazın kalp ritmini analiz ederek yalnızca şoklanabilir ritim tespit ettiğinde elektroşok uyguladığını ifade etti. Çolak, sesli ve görsel yönlendirmeler sayesinde yanlış kullanım riskinin ortadan kalktığını da ekledi.

İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Acil servis ekiplerinin ortalama 8–10 dakikada olay yerine ulaşabildiğini, oysa beynin 5’inci dakikadan sonra kalıcı hasar görmeye başladığını belirten Çolak, “OED’nin ilk 5 dakikada uygulanması, hayatta kalma oranını yüzde 70’e çıkarabilir” dedi. Cihazın herkes tarafından kullanılabileceğini vurgulayan Çolak, pedlerin yerleştirileceği noktadan şok anına kadar tüm adımların cihaz tarafından yönlendirildiğini söyledi.

İZMİR VE ANKARA'YA KURULDU

TÜAT, cihazların yerleştirilmesinin yanında toplumda güçlü bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda AVM, meydan ve metro istasyonlarında tanıtım stantları kurulacak, vatandaşların cihazı denemesi sağlanacak. 2026’da 13 bin, 2028 sonunda ise 20 bin cihaza ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan İzmir'de 20 bölgeye, Ankara'da 25 noktaya ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi​​.







