HİPP Türkiye Genel Müdürü'nden lojistikçilere öneri: 'Önünüz tıkanınca alternatif rota çizin'

Önde gelen gümrük, taşımacılık ve lojistik şirketlerinden Solmaz yöneticileri ‘Müşteri Buluşmaları’ kapsamında dünyanın en büyük organik bebek maması üreticisi HİPP Türkiye Genel Müdürü Mustafa Karık ile bir araya geldi. İş hayatına satış temsilcisi olarak başlayan Mustafa Karık, Solmaz Playground’daki buluşmada bu zamana kadar yaşadığı tecrübelerini samimi ve esprili bir dille paylaştı.

'Yeşil çizgiye dikkat'

Hayatındaki tercihleri amacına giden yolda, yol tıkandığında başka bir rota oluşturarak devam etmek olarak özetleyen Karık katılımcılara “Navigasyonda yeşil çizgileri görün ve önünüz tıkanınca alternatif rota çizin” tavsiyesinde bulundu.

'İşinizi sevin'

İşini isteyerek ve inanarak yapmanın önemli olduğuna dikkat çeken Karık “Ne yaparsan yap en iyisini yap. Kendinize karşı iyi olup hayattan zevk almaya bakın” dedi. Karık “Eskiden iş hayatında profesyoneller kendi yeteneklerini ölçtükten sonra kendisinden iyi olanları bastırıp daha iyi olmak isterdi. Modern zamanın profesyonelleri ise kıyasladıktan sonra kendi yetkinliklerini geliştirerek, yeni yetkinlikler katarak rakiplerinden daha iyi olmak istiyorlar” diye konuştu.

'Güven önemli'