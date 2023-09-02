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Hayat

Hollywood'un yeni cazibe merkezi Türkiye: Önümüzdeki dönemde birçok film çekilecek

Türkiye; doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle birlikte dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü.

10:54 . 2/09/2023 السبت
IHA
İstanbul

İstanbul

Önümüzdeki dönemde aralarında Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımlarının da yer aldığı birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek. 2022 yılında Türkiye’de 17’si sinema filmi olmak üzere 224 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 44’lük bir artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılında, 17 sinema filmi, 21 dizi film, 96 belgesel film, 2 televizyon filmi ve programı, 31 reklam filmi ile 11 müzik klibi çekildi.

Büyük yapımlar Türkiye’de

Bugüne kadar aralarında OSCAR ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie’nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor. Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, 2. Dünya Savaşı’nın hikayesini konu edinen “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu “Operation Fortune”, Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı “Tiger 3” filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında.

Yeni film çekimleri de Türkiye’de gerçekleştirilecek

Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen “Yabancı Film Yapım Desteği”, Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen büyük projeler için görüşmeler neticesinde önümüzdeki süreçte birçok önemli filmin çekimlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.



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