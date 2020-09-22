Hünnap faydaları: Hünnap nelere iyi gelir?

Hünnap, Nisan-Mayıs ayları arasında, sarı renkli çiçekler açan, hoş kokulu, 4-5 metre yüksekliğinde dikenli bir ağacın, kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde bir yemişidir.

Asıl vatanı Suriye olan yemişi bazı bölgelerde ünnap veya innabi ismiyle de bilinir.

Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen bu besin Türkiye'de de ciddi miktarda üretilmekte.

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Peki hünnap'ın faydaları nelerdir? Hünnap nelere iyi gelir?

Hünnap faydaları

*Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyvedir, bu sayede kilonuzu korumanızda yardımcı olur.

*Kanseri önleyici özelliği vardır.

*Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağıdır.

*A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Bağırsak sorunları ve kabızlık tedavisinde etkilidir.

*İçerisindeki potasyum kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

*Özellikle düzenli spor yapanlar için içindeki yüksek magnezyum kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.

*Hünnap, doğal bir antidepresan.

*Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

*Diş sağlığını da korur.

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Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir. Çay olarak bronşit, astım, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında kullanılır.

Meyvesi yaş ya da kurutulmuş halde ara öğünlerde yenebilir.

Öte yandan hünnap meyvesinin reçelini de yapabilirsiniz.