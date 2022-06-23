Hayat İbn Haldunun hayat hikayesi okurla buluştu
KÜLTÜR SANAT

İbn Haldun’un hayat hikâyesi okurla buluştu

Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldun’un Tarih Felsefesi” eseri, VBKY’den çıktı. Önemli bir referans kabul edilen eser, İbn Haldun’un hayat hikâyesini de okurla buluşturuyor.

Abone Ol Google News
Kültür Sanat Yeni Şafak
İbn Haldun’un hayat hikâyesi okurla buluştu
İbn-i Haldun’un Tarih Felsefesi

20. yüzyılın en önemli İslam siyaset felsefesi ve Farabi uzmanı kabul edilen Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldun’un Tarih Felsefesi” eseri, VakıfBank Yayınları’ndan çıktı. Fuat Aydın tarafından Türkçe’ye ilk kez kazandırılan eser, İbn Haldun araştırmaları için önemli bir referans olmasının yanısıra, İbn Haldun’un hayat hikayesini de okurla buluşturuyor. Eser, Batı’da İbn-i Haldun felsefesi üzerine yapılmış ilk doktora tezlerinden biri. Binbir Gece Masalları’nın çevirisi ile de ün kazanan Chicago Üniversitesi profesörlerinden Muhsin Mahdi’nin bu eseri beş bölümden oluşuyor.

Kitabın bölümleri

“Bir Biyografinin Tarihsel Arka Planı ve Bölümleri”nde İbn Haldun’un düşüncesinin doğuşuna, dönemin Doğu ve Batı Müslüman dünyasına, siyasi ve ilmi kariyerine, erken dönem hayatına ve eğitimine, “Felsefe ve Hukuk” başlığını taşıyan ikinci bölümde ilimler tasnifine, felsefe eleştirisine ve metnini kaleme alırken takip ettiği üslubuna, “Tarihten Kültür İlmine” başlıklı üçüncü bölümde İbn Haldun’a kadar İslam tarih yazımında yaşanan gelişmelere, “Kültür İlmi: Konusu ve Problemleri” başlığını taşıyan dördüncü bölümde devlet, şehir, ekonomik hayat, tarih ve kültür ilmine, “Kültür İlmi: İlkeleri ve Yönetimi” başlıklı son bölümde ise kültürü doğasına, devlet ve kültür ilişkisine yer veriliyor.

Sıradışı bir biyografi: İbn Haldun
HAYAT
Sıradışı bir biyografi: İbn Haldun

Yeni tercümesiyle yeniden Mukaddime
HAYAT
Yeni tercümesiyle yeniden Mukaddime
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Fenerbahçenin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin
başında ilk maçına çıktı

​Sarı lacivertliler ilk maçını kazanamadı, yeni transfer gol attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selmanın görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu: Derin tarihi ilişkileri paylaşıyoruz

​Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi.

Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji gün vererek uyardı

​Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.