İDDEF kış boyunca 'Mazlumun sesi ol' diyecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2025–2026 kış sezonunda savaş, afet ve yoksulluğun ağır yükü altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca ihtiyaç sahibi için kış aylarında yardımlarını artırdı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda paketleri, kışlık kıyafetler, battaniyeler, soba ve yakacak yardımları, İDDEF’in saha ekipleri aracılığıyla kış boyunca düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardımlar, soğuk hava koşullarında hayatta kalmaya çalışan aileler için hayati önem taşıyor.

İDDEF, “Mazlumun Sesi Ol” kampanyası çerçevesinde, soykırım ve saldırılar altındaki Gazze, savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye, dünyanın en büyük açlık felaketinin yaşandığı Sudan, çatışmaların gölgesindeki Yemen, işgal sonrası toparlanmaya çalışan Afganistan, yangın felaketleriyle zor günler geçiren Bangladeş, sel felaketinin etkilerini yaşayan Endonezya ile Lübnan’ın Arsal bölgesindeki çadır kamplarda hayat mücadelesi veren on binlerce Suriyeli aileye insani yardım ulaştırıyor.

İDDEF, kış şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığı ve afetler nedeniyle zor günler geçiren bu coğrafyalarda, barınmadan gıdaya, ısınmadan temel ihtiyaçlara kadar geniş kapsamlı desteklerle mazlumların sesi olmaya devam ediyor.