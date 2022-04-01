İklim hafızası Turkverse’te

İklimist Ali Akgün ile fütürist Mine Ataman’ın kurdukları Turkverse ile Anadolu’nun değerler mirası dünya ile buluşarak, nesli bitmekte olan türlere katkıya dönüşecek.

Anadolu’nun dünyanın bitki, hayvan, ağaç, su varlığına dikkat çekmek ve bu sayede nesli tükenmekte olan çeşitli türleri kurtarmayı amaçladıklarını belirten Akgün, “Turkverse’de yapılacak çeşitli sanatsal projeler ile hem gezegenin geleceğine hem de sanatın geleceğine katkı sunacağız” dedi.

NFT’LER ŞİMŞİRLERİ KURTARACAK

Turkverse’in geniş bir platform olduğunu söyleyen Akgün, “Tarım, iklim, kültür, teknolojiyi gibi Anadolu’nun değerlerinden oluşan koleksiyonların içinde var olan geleceğe dönüşüm NFT’lerinin satışından elde edilecek gelir ile ilk olarak hasta şimşirler ağaçları iyileştirilecek. Ağaçların çoğaltılması ve yeni şimşir ormanları kurulması hedefleniyor” diye konuştu.

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TÜRKVERSE DÜNYADA İLK

Türkverse evreninde Anadolu’nun değerler mirasının geleceğe taşındığını dile getiren Ataman ise “Kaybolmaya yüz tutmuş, türler, ritüeller, değerler kurtarılıyor. Turkverse dünyada bir ilk. Turkverse, bizim topraklarımıza inancımız ve gezegene olan tutkumuz sonucu ortaya çıkmış bir proje. NFT satın alarak o anda yürütülen sosyal projelere katkı sunabilir” şeklinde konuştu.

Turkverse hesabında yer alan NFT koleksiyonlarının dünyanın önemli sanatçıları tarafından çizildiği bildirildi. İlk sergi mart sonunda Ankara’da düzenlenen Eko İklim Fuarı’nda meraklılarıyla buluşmuştu.