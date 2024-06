Isırılan bölgeyi dezenfekte edin

Sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan vatandaşların sayısı her geçen gün azalıyor. Olay yalnızca saldırının şokuyla bitmiyor. En tehlikelisi de ısırılmayla birlikte hayvandan insana geçen birçok hastalığa maruz kalınması. İşte bu noktada aşılamanın önemi ön plana çıkıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, ne yazık ki evcil veya sokak hayvanı fark etmeksizin her hayvanın aşılı olmadığını belirterek, her iki durumda tedavi protokollerinin değiştiğini söyledi.