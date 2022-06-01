Hayat İstanbul Bilgi ile sanata doyacaksınız
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Bilgi ile sanata doyacaksınız

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1-9 Haziran’da iki festivale ev sahipliği yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Bilgi ile sanata doyacaksınız
İstanbul Bilgi Üniversitesi iki festivale ev sahipliği yapacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1-9 Haziran’da iki festivale ev sahipliği yapacak. Bunlardan ilki 1-7 Haziran’da İletişim Fakültesi öğrencilerinin hayata geçirdiği sanat, tasarım ve iletişim festivali Project’08. “Algının Dönüşümü” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte sanat tarihi, gastronomi, müzik, sinema, felsefe ve dansın tadı santralistanbul Kampüsü’nde çıkacak. 7-9 Haziran’daki festival408 ise “Tema/s/sız” temasıyla santralistanbul Kampüsü’nde söyleşi, atölye ve konserlere ev sahipliği yapacak. Festivalin tüm etkinlikleri ücretsizken atölyeler için web sitesi üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

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