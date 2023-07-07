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İstanbul Sinema Evi'nin "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine başvurular başladı

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde 12 hafta teorik ve pratik eğitimden sonra kısa film çekimi ile tamamlanacak "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine başvurular başladı. Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in gerçekleştireceği atölye kapsamında çevrim içi yapılacak eğitim müfredatında "senaryon nedir", "yönetmen kimdir", "yapımcı ne iş yapar", "montaj ile kurgu neden aynı şey değildir", "festival süreçleri nasıl yönetilir" gibi sorulara cevap aranacak.

19:03 . 7/07/2023 Cuma
AA
Abdulhamit Güler

Abdulhamit Güler

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in gerçekleştireceği "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine müracaatlar başladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölye, 12 hafta teorik ve pratik eğitimden sonra kısa film çekimi ile tamamlanacak.

Çevrim içi yapılacak eğitim müfredatında "senaryon nedir", "yönetmen kimdir", "yapımcı ne iş yapar", "montaj ile kurgu neden aynı şey değildir", "festival süreçleri nasıl yönetilir" gibi sorulara cevap aranacak.

Haftada bir gün 2 saat ders yapılması planlanan eğitim sonunda katılımcıların hazırladığı senaryolardan biri seçilerek set kurulacak ve kısa film çekilecek.

Başvurular, 11 Temmuz'a kadar İSE'nin sosyal medya hesaplarından veya "istanbulsinemaevi@gmail.com" adresinden yapılabilir.

Atölyeye ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulhamit Güler, şunları kaydetti:

"Teoriye de pratiğe de önem veriyoruz. Sinemanın fikri altyapısının üzerinde ilerleyecek uygulama alanına işaret ediyoruz. Bununla beraber ne teoriye boğacağız, ne sadece uygulamada kalacağız. Temel olarak sağlam bir zemin inşa edeceğiz. Her atölyenin ürünle tamamlanması gerekir. Bunun için eğitim sonunda kısa film çekeceğiz. Baştan sona bir kısa film sürecinin nasıl işlediği görülmüş olacak."

#Abdulhamit Güler
#İstanbul Sinema Evi
#sinema
#Temel Sinema Eğitimi
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