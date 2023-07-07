İstanbul Sinema Evi'nin "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine başvurular başladı

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in gerçekleştireceği "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine müracaatlar başladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölye, 12 hafta teorik ve pratik eğitimden sonra kısa film çekimi ile tamamlanacak.

Çevrim içi yapılacak eğitim müfredatında "senaryon nedir", "yönetmen kimdir", "yapımcı ne iş yapar", "montaj ile kurgu neden aynı şey değildir", "festival süreçleri nasıl yönetilir" gibi sorulara cevap aranacak.

Haftada bir gün 2 saat ders yapılması planlanan eğitim sonunda katılımcıların hazırladığı senaryolardan biri seçilerek set kurulacak ve kısa film çekilecek.

Başvurular, 11 Temmuz'a kadar İSE'nin sosyal medya hesaplarından veya "istanbulsinemaevi@gmail.com" adresinden yapılabilir.

Atölyeye ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulhamit Güler, şunları kaydetti: