İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi rezil halde

İstanbul Üniversitesi'nin bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenen hali sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Yüzlerce yıldır hizmet veren İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, zengin arşivi ve birikimiyle yalnızca bir kütüphane değil ayrıca Türkiye'nin en köklü arşivi olarak hizmet veriyor.

Son zamanlarda öğrenciler tarafından görüntülenen kütüphanenin kirli, eski ve dağınık olması dikkat çekiyor. Kırık sandalyeleri, çöpleri ve dağınık kitaplığı ile kütüphanenin son hali Burak Ersoy isimli ziyaretçi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Dilek ve öneri kutusunun da fotoğrafını paylaşan Burak Ersoy, 1.5 aydır içindeki kağıdın alınmadığını iddia etti.

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Hayvan dışkısı bile var

Öğrencilerin uğrak mekanı olan kütüphanede hiçbir hijyen koşulunun olmadığını söyleyen Burak Ersoy, yerlerde hayvan dışkısına kadar birçok pisliğin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca mescitlerin de durumu, kütüphanenin içinden farklı değil.