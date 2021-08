İstiklal Marşı'nı okuyamayan Türkiye güzeli Şevval Şahin önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye alyehine sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası çığ gibi büyüdü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 09:10 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 09:25 İHA