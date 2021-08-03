Hayat İstiklal Marşını okuyamayan Türkiye güzeli Şevval Şahin önce eğlendi sonra Help Turkey paylaşımı yaptı
AKTÜEL

İstiklal Marşı'nı okuyamayan Türkiye güzeli Şevval Şahin önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı

Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye alyehine sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası çığ gibi büyüdü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi İHA
İstiklal Marşını okuyamayan Türkiye güzeli Şevval Şahin önce eğlendi sonra Help Turkey paylaşımı yaptı
Şevval Şahin'in eğlenirken çekilen görüntüleri tepki topladı

Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.

EĞLENE SONRASI YARDIM TALEBİ

Arkadaşları ile Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenen Türkiye güzeli için tepki mesajları yağdı. Önceki gün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in dün ise sosyal medya hesabından “Please Help Turkey” paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

İstiklal Marşı'nı bilmeyen ve sorulara cevap veremeyen Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağdı
OYNAT 01:30
İstiklal Marşı'nı bilmeyen ve sorulara cevap veremeyen Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağdı
Türkiye 2018 güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin CNN Türk'ün 'Sorgu sual' programına konuk oldu. Programdaki, ''Atatürk herhangi bir sözünü biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Fahrettin Koca kimdir?' sorularına cevap veremeyince programı terk etti. Sosyal medyada tepki çeken ve çok sayıda eleştiri alan Şahin, programı dava edeceğini söyledi.

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