İstiklal Marşı'nı okuyamayan Türkiye güzeli Şevval Şahin önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı
Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye alyehine sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası çığ gibi büyüdü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması tepkilere neden oldu.
Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.
EĞLENE SONRASI YARDIM TALEBİ
Arkadaşları ile Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenen Türkiye güzeli için tepki mesajları yağdı. Önceki gün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in dün ise sosyal medya hesabından “Please Help Turkey” paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.