Kadın her zaman değerlidir KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde okuduğu bildirgenin nasıl hazırlandığını anlattı. “Kadın her zaman ve her şartta değerlidir” diyen Gümrükçüoğlu, “Çalışsın ya da çalışmasın, anne olsun ya da olmasın, kadının değerini şartları belirlemez” dedi.

Ayşe Olgun 14 Mart 2021, 04:00 Yeni Şafak