Kadınların sesine ses veren yazar: Cihan Aktaş

Aile olmanın, birlikte ortak bir an, hayat ya da anılar inşa etmenin giderek zorlaştığı zamanlardayız. Birey olmanın, kendi çizgileri, sınırları, kararlarının her şeyin üstünde ve ötesinde olduğu kabulünün dayatmaya dönüştüğü bir neslin gerilimini konu alıyor ilk hikâye: Küçük Bir Özür. Muhtemelen kitaptan öğrendiği ebeveynlik ve kişisel gelişim kurguları ile her ânı ölçülü biçili bir hayat ideali ile mutlu olacağını zanneden gençler çoğu kez hayatın olağan akışı karşısında hem kendilerini hem de etrafındakileri fena halde hırpalayabiliyor. İsmihan tam da böyle bir karakter. Bir aile buluşmasında küçük çocuklarıyla güzel zaman geçirmek için uzun uzadıya planlar yapmasına rağmen aile fertlerinin anlık bir kararı onun bütün hesaplarını alt üst ediyor. Bu küçük değişiklik üzerine çileden çıkan İsmihan, haklılığını sert ve ölçüsüz tepkileri ile ortadan kaldırır. Annesi Safiye kızının tavır ve davranışları ile aslında bu kaçınılmaz sonu kendi elleriyle hazırladığını şöyle özetliyor: “Tatilde değil de temalı bir kampta gibiydiler, İsmihan’ın birçok şey sığdırma telaşı yüzünden diken üstünde geçiyordu günler. O, bu yolculuğu yaşlıları kendi eleştirileri doğrultusunda eğittiği bir atölye sayarmış gibi davranıyordu.” Genç kadının özellikle annesine yönelik eleştirileri aslında bir çok ailede, anne-kız arasında sıklıkla yaşanan gerilimleri, sorgulamaları hatırlatıyor, öylesine tanıdık. Yeni neslin hayatı kolaylaştırmak adına her ânı planlama tutkusu belki de kendilerine yaptıkları en büyük kötülük… Hikâye bu anlamda kuşak çatışmasının ötesinde bir okuma ve düşünme sürecine kapı aralıyor.