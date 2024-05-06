Kadir Mısıroğlu sempozyumunda konuşan Yusuf Kaplan: Uluslararası enstitü kuralım

Mısıroğlu’nun kurucusu olduğu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı’nda gerçekleştirilen sempozyum öncesinde tarihçinin kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sempozyumda “Kadir Mısıroğlu Tarihte Ne Yaptı?” başlıklı bir konuşma yapan gazetemiz yazarlarından Yusuf Kaplan, Mısıroğlu tarihçiliğinin araştırılması için vakfın bir enstitüye dönüşmesi gerektiğine işaret etti. Kaplan, “Yaklaşık 70 ülkenin tarihi Osmanlı tarihi yazılamadan, yazılamaz. Dünya tarihinin yazıldığı coğrafyayı biz bir şekilde şekillendirdik. Dolayısıyla uluslararası bir enstitü kurulmalı” dedi.