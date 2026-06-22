Karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu: Ufuk Özkan'ın son paylaşımı sevenlerini mutlu etti

Uzun zamandır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sevenlerini mutlu etti.
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu.
Sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medyasında ailesiyle fotoğrafını paylaşan Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti.
Ne olmuştu?
Uzun süredir karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzman cerrahi ekiplerle gerçekleştirilen yaklaşık 11 saat süren zorlu bir nakil operasyonu geçirdi.