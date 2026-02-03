Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmeleri imzalandı

Bu kapsamda; Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş. ve KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında, Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında, Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile de Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Öte yandan Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmalar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında sağlanan koordinasyon ve uyum çerçevesinde tamamlandı. Sürecin, çalışan haklarını gözeten ve kurumlar arası iş birliğini esas alan bir anlayışla yürütüldüğü belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çalışan haklarını önceleyen ve uyum kültürünü temel alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan toplu iş sözleşmelerinin, yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi.