Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmeleri imzalandı

11:253/02/2026, Salı
Toplu iş sözleşmeleri imzalandı.
Toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarında görev yapan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı. Çalışanların emeğini merkeze alan, sosyal adalet ve ortak aklı önceleyen yönetim anlayışı doğrultusunda yürütülen görüşmeler sonucunda önemli kazanımlar elde edildi.

Bu kapsamda; Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş. ve KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında, Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında, Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile de Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Öte yandan Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmalar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında sağlanan koordinasyon ve uyum çerçevesinde tamamlandı. Sürecin, çalışan haklarını gözeten ve kurumlar arası iş birliğini esas alan bir anlayışla yürütüldüğü belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çalışan haklarını önceleyen ve uyum kültürünü temel alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan toplu iş sözleşmelerinin, yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi.

Yetkililer, emeğiyle şehre değer katan tüm çalışanlara teşekkür ederek, imzalanan toplu iş sözleşmelerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, çalışanlara ve Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni etti.

