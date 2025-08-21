Ketebe Çocuk’ta %55 indirim fırsatı

Yeni Şafak
Tüm çocuk kitaplarında geçerli %55 indirim, 24 Ağustos saat 23:59’a kadar yalnızca ketebe.com’da!
Ketebe Çocuk, beş yıldır yüzlerce kitabı çocuklarla buluştururken şimdi de yeni projelerle yoluna devam ediyor. Tüm çocuk kitaplarında geçerli %55 indirim, 24 Ağustos saat 23:59’a kadar yalnızca ketebe.com’da satışta.

Zengin kütüphanesiyle okurlarına hizmet veren Ketebe Yayınları, Ketebe Çocuk’un 5. yılına özel büyük bir kampanya başlattı. Tüm çocuk kitaplarında geçerli %55 indirim, 24 Ağustos saat 23:59’a kadar
üzerinden devam edecek.

Ketebe Çocuk mobilde

Ketebe Çocuk, beş yıldır yüzlerce kitabı okurlarla buluştururken, şimdi de çocuklara yönelik yeni projelerle yoluna devam ediyor.

Bunlardan biri de Ketebe Çocuk Mobil Uygulaması.

Uygulamada; profesyonel isimler tarafından seslendirilen yerli kitaplar, okuma deneyimini destekleyen içerikler ve eğitici oyunlar yer alıyor. Çocukların dinleme becerilerini geliştirmesine ve hikâyelerin içine dalmasına olanak tanıyan uygulama, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.




