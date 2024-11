Kitapların dünyası çocuklarla şenleniyor

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı büyük bir heyecanla bir kez daha kapılarını açtı. Fuar bu yıl da 7’den 70’e herkesin keşfetme merakıyla koşturduğu koridorları, rengarenk ve capcanlı kitap kapaklarıyla dolu stantlarıyla İstanbulluları kitabın büyülü dünyasına davet ediyor. 10 Kasım Pazar gününe kadar sürecek fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından katılımcı yayınevleri ile edebiyat dünyasının birbirinden kıymetli yazarları, okurlar ile bir araya gelecek. Kitapseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Bu yıl “Çocukluk Şenliktir!” ana temasıyla düzenlenen fuarın Onur Konuğu ise kırk yılı aşkın yazarlık ve yayıncılık tecrübesiyle Yalvaç Ural. Pek çok çocuğun “Yalvaç Abi” olarak tanıdığı, Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ve çocuk-gençlik edebiyatına yaptığı katkılar, bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca 450 kültür etkinliği ve 2 binden fazla imza günü düzenlenecek. Ayrıca fuar bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında büyük yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Fuarın konukları arasında Türkiye’de milyonlarca okura ulaşan, genç yaştaki okurlar kadar eğitimcilerin ve anne babaların da büyük ilgi gösterdiği Vladimir Tumanov, resimli kitaplarıyla birçok ödül almış ve dünyaca üne kavuşmuş yazar ve illüstratör Benji Davies, Avrupalı edebiyat eleştirmenlerince çağının önemli yazarlarından bir olarak anılan, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis, “1980’lerde doğmuş en iyi yirmi Latin Amerikalı yazar” seçkisinde yer alan, “Ulusal Edebiyat Ödülü” sahibi Kosta Rikalı yazar ve akademisyen Carlos Fonseca, Olasılıksız ve Empati adlı romanlarıyla yüz binlerce okura ulaşan ve çok satanlar listelerinin uzun yıllardır zirvesinde yer alan Amerikalı yazar Adam Fawer yer alıyor.





PEKİ YA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR

Evet, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 41. kez düzenleniyor. Uzun ömürlü ve istikrarlı bir fuar olması sebebiyle başarılı bulunan fuarın, özellikle yayınevleri tarafından eleştirilen bir tarafı da mevcut. Yayıncıların geçmiş yıl değindiğimiz yüksek stant fiyatları şikâyeti bu yıl da devam ediyor. Fuarın kitapseverler açısından olumsuz yanı ise ne yazık ki internette gördükleri kitap fiyatlarını fuar standlarında görememeleri. Bahsettiğimiz her iki husus da geçmiş yıllardan beri devam ediyor ancak bu yıl Yeni Şafak Kitap olarak dikkat edilmesi gereken farklı bir noktaya daha değinmek istiyoruz. “Çocukluk Şenliktir” ana teması ile “hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri”nin kutlanacağı 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ne yazık ki dünya üzerinde sıcak savaşların yaşandığı ve çocukların öldürüldüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Ana teması çocuklar olan fuarda Filistin’de hayatını kaybeden 20 bine yakın çocuk için düzenlenen etkinlik sayısı ne yazık bir elin parmaklarını geçmiyor. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler yer alırken bir canlının en temel hakkı olan yaşama hakkı elinden alınan çocuklar için esaslı bir duruş sergilenemiyor.





ONUR KONUĞUMUZ CAN AZERBAYCAN

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. yılında dost ve kardeş ülke can Azerbaycan’ı konuk ediyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilecek milli katılım programı kapsamında Fuarın ilk 3 günü (2-3-4 Kasım) açık olacak Azerbaycan ülke standında, Azerbaycan edebiyatı ve kültürüne yer verilecek. Kitapseverler; Onur Konuğu Azerbaycan’ın önde gelen yayınevleri temsilcileriyle bir araya gelebilecek ve en önemli yazarlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik ve söyleşilerde, Azerbaycan’ın zengin kültürel mirası ve edebiyatını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Dünyanın dört bir yanından yayıncılar da fuar kapsamında Türkiye’den yayıncılarla bir araya gelerek olası iş birliği fırsatlarını görüşecek. Ayrıca fuar kapsamında, 2-3-4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere’den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen TEDA projesi kapsamında farklı ülkelerden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek telif alışverişinde bulunacak.





İLLÜSTRATÖRLERİN KEŞFİ

Bu yıl Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bir ilk olarak fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği “İllüstratörler Duvarı” açılacak. Bu duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkânı bulurken, yeni iş imkânları için de fırsat yakalayabilecekler. Yayıncılık endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcileri, sunulan portfolyoları inceleyerek yeni yetenekleri keşfedebilecek.





SONU GELMEYEN BİR KİTAP LİSTESİ

Geçtiğimiz yıllardaki gibi bu yılda fuara katılan, katılmayan pek çok yayınevine mevcutta ilgi gören kitaplarını, çıkacak yepyeni eserleri ve gelecek dönem için hazırlıklarını sorduk. Hemen her yayınevinden kitap kurtlarının iştahını açacak, yepyeni eserleri keşfetmelerini sağlayacak sonu gelmeyen bir kitap listesi ile karşınızdayız. Bu yıl dosyamızda Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda rastlayacağınız; Destek Yayınları, Erdem Yayınları, Yeditepe Yayınları, Orenda Kitap, İz Yayıncılık, Erkam Yayınları, Timaş Yayınları, Kronik Yayınları, Hayy Kitap, April Yayıncılık, Redhouse Kidz, Can Yayınları, Remzi Kitabevi, Damla Yayınları, Şule Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Semerkand Yayınları, Nefes Yayınları, Multibem Yayınevi ve Dergâh Yayınları yer almakla birlikte fuara katılmayan ama birbirinden kıymetli eserlerini her daim okuyucuya sunmaya hazır; Vakıfbank Kültür Yayınları, Ketebe Yayınları, Bilge Kültür Yayınevi, Akıl Fikir Yayınları, Turkuvaz Yayın Grubu, Seta Vakfı Yayınları, Büyüyen Ay Yayınları, Kubbealtı Yayınları, İnsan Yayınları, Nar Yayınları, Nokta Yayın Grubu, Fibula Yayıncılık, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ve Profil Kitap bizlerle.





TİMAŞ YAYINLARI

Heyecan verici kitaplarla fuara hazırız

Bu yıl okurlarımızı hem heyecan verici yeni kitaplar hem de birçok sürpriz bekliyor. Robert Seethaler’ın yeni romanı İsimsiz Kafe okurla buluşturmayı sabırsızlıkla beklediğimiz romanlardan biri. Nazan Bekiroğlu’nun hayata, edebiyata ve sanata dair denemelerini bir araya getirdiği yeni kitabı Mihrican Fırtınası, Matias Faldbekken’den Zavallı Şey, izole bir adada bir genç kızın gözünden II. Dünya Savaşı’nın eşiğinde bir varoluş öyküsü olan Elizabeth O’Connor’dan Balinanın Ölümü, kurgu tarafında öne çıkan kitaplar olacak. Kurmaca dışında da pek çok farklı alandan kitaplar okurlarımızla buluşmayı bekliyor. Dr. Sarah Davies’in kaleminden Narsist Birinden Nasıl Kurtulursunuz, Prof. Sarah Hart’tan matematik ve edebiyat arasındaki sıra dışı bağlantıları gözler önüne seren, Bir Varmış 1 Yokmuş, Uta Seeburg’ten Bir Mamut Nasıl Yenir ve alanında bir klasik olan Herkes İçin Aristoteles fuarda dikkati çeken kitaplarımız olacak. Bu yılki fuarda minik okurlarımız Benim Zürafam Uçabilir kitabı ile başlayan serüvende yanında oldukları Mert Arık’ın Timaş İlk Genç’ten çıkacak Robonlar’ı ile tanışacak. Timaş Çocuk’ta ise Efsanevi Faruk serisi üçüncü kitabı ile stantta olacak. İlkokul birinci sınıflar içinse Düşler Kitaplığı’ndan yepyeni bir kitap gelecek: Evdeki Kocaman Kaplan. Deniz Nazlıer Sevdi’nin Eyvah Fikrim Kayboldu ile minikler unuttukları ve koltukların altında bile bulamadıkları fikirleri nerede bulacaklarına bakacaklar. Müslüm Tekin’in Umutlu Kitaplar için kaleme aldığı Çevrim Dışı Tatil Günü ise teknoloji bağımlılığına dikkati çekecek. Gülce Çocuk’ta ise küçük okurlarımız Benim Siyer Sözlüğüm ile Peygamberimizin güzel hayatıyla tanışacak.





KRONİK YAYINLARI

İlber Ortaylı’dan çocuk kitabı

Kurgu dışı alanda İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabıyla başlayıp günden güne yeni yazarlarla çeşitlendirerek zenginleştirdiğimiz, ilham arayışı içerisindeki herkese dokunan serimize çok kıymetli yazarlarımızla devam etmenin sevincini yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Vedat Milor’un Yeni Dünya Yeni Kurallar isimli kitabı okurlarla buluştu. Burada yaşam zevkinin bugünkü yollarına, çağımızda var olmak için gereken yetenekler setine, bu çağda insan kalmaya dair derinlikli bir sohbete eşlik edeceksiniz. Ercan Kesal’ın ikinci çalışması İsim Şehir Film Roman fuarda okurlarla buluşacak. Müjdat Ataman’dan sürpriz bir çalışmanın da ilk defa İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacağının müjdesini verelim. Yine Behçet Yalın Özkara da Kalk, Çalış, Başarısız Ol! isimli eseriyle ilk defa İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. 2022 yılında yayın hayatına başlayan Kronik Çocuk, bu yıl da çocuklar için birbirinden güzel kitaplar hazırlıyor. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı’nın kaleme aldığı Cumhuriyetin İlk Sabahı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da sevilerek okunmaya devam edecek. Sosyal medyada akademisyenanne olarak tanınan Doç Dr. Saniye Bencik Kangal’ın yazdığı beş kitaplık Hayat Dediğin serisiyle çocuklar endişe, utanç, üzüntü gibi farklı duygularla başa çıkmayı Nefes karakterinin eğlenceli hikâyeleriyle öğrenecek. Ömer Ünal, Türk mitolojisini odağına alarak yazdığı fantastik serisi Yeşim Taşı ile çocukları hem heyecanlı yolculuklara çıkaracak hem de onları Türk mitolojisi ve tarihiyle buluşturmaya devam edecek. Arkeoloji üzerine yazdığı kitaplarla tanıdığımız Demet Ekmekçioğlu, yepyeni serisi Yeraltı Sırları’nda kahramanımız Doğa ile gizemli bir tabletin peşinde eskiçağlara uzanacak ve okurlarını macera dolu bir hikâyeyle buluşturacak.





ERDEM YAYINLARI

Fuarda Filistin’i anacak ve anlatacağız

Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek yeni kitaplar yayınlıyoruz. Bu süreçte Filistin’e ve Filistin halkına yapılan yoğun saldırıyı çocuklarımıza, onların seviyelerine uygun şekilde anlatma ihtiyacı hissettik. Bu amaçla yayınladığımız Filistin Atlası, Yuvamı İstiyorum ve Biz Filistinliyiz kitapları fuarda öne çıkacak eserlerimizden. Ayrıca Esra Bahadır Cesar’ın Türk mitolojisinden ilham alarak yazdığı Kutalmış serisi de 9 yaş ve üstü çocuklar arasında büyük ilgi görüyor. Yazarın Emanetdar Ayasofya Dehlizlerinde kitabının devamı olan Emanetdar Ayasofya’da 2 kitabı da merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Faruk Yıldız’a ait Robi Kurtar Bizi adlı kitabımıza olan ilginin fuarda da devam edeceğine eminiz. Ayrıca çevreye karşı duyarlı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek adına Sima Özkan’la hazırladığımız Bir Ayağım Doğada serisinin ilk kitabı Kompost Yapma Sanatı da okuruyla ilk kez fuarda buluşacak. Çocukların neşesinden ilham alarak onlara dünyayı tanıtan ve farkındalık kazandıran kitaplar oluşturma gayretindeyiz. Bu minval üzere hazırladığımız kitaplarımız arasında Melike Günyüz’e ait, Kitabın Öyküsü; Hatice Özdemir Tülün’e ait Gazze’nin Arıları ve Samaar, Pervaneli Uçak ve Bedriye ilk aklımıza gelenlerden. Ayşe Sevim’in küçük çocuklara yönelik hazırlamış olduğu, bir kendini keşfediş hikâyesi olan Kimsin Sen? ve Fatma Hazan Türkkol’un Kâbe ile mekânsal tanışıklık sağlamak amacıyla yazmış olduğu Cebimdeki Güvercin gibi yeni kitaplarımıza, ilgi gösterileceğini düşünüyoruz. Bu yıl söyleşiler, etkinlikler ve imza günleri ile dolu dolu bir fuar süreci geçirmeyi planladık. Ayşe Çam, çocuklarla Çocuk Hakları ve Filistin konulu felsefe çemberi etkinliği yapacak. Havva Bozan’la Hayal Gücünün Gücü: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fantastik Dünyalar adlı interaktif bir etkinlik planladık. Melike Günyüz, Ebru Akkaş ve Şeyma Asker Çocuk Yayıncılığının Bugünü ve Geleceği konulu bir söyleşi ile fuara katkıda bulunacaklar. Ayrıca Düş Değirmeni markamız altında planladığımız farklı dini içerikli kitaplarımızla önümüzdeki yıl okurlarımızla buluşmayı planlıyoruz.





REDHOUSE KIDZ

Benji Davies minik okurlarıyla buluşuyor

Redhouse Kidz olarak her sene fuara heyecanla hazırlanıyoruz. Kitap fuarları vesilesiyle okurlarımızı mutlu edecek sürprizler hazırlamayı seviyoruz. Bu sene de okurlarımızı, kitaplarını çok sevdikleri yazar-çizer Benji Davies ile buluşturacağız. Yazarın daha önce yayımlamış olduğumuz Yalnız Balina, Dedemin Adası, Grotlin, Büyükannem ve Minik Kuş, İricik, Kar Tanesi ve Balinaların Şarkısı kitaplarına bu yıl Kışın Dönen Yavru Balina adlı kitabı da eklenmiş olacak. Fuarın ilk günü, Marmara Salonu’nda akademisyen yazar Ilgım Veryeri Alaca moderatörlüğünde Benji Davies ile Resimli Çocuk Kitapları Yazarlığı üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. Ayrıca bu fuarda okurlarımız White Ravens kataloğuna giren çocuk kitabı ve yetişkinler için kaleme aldığı romanlarıyla sevilen yazar Sema Aslan’ın yeni kitabı Küçücük ile ilk kez tanışacaklar. Astrid Lindgren Memorial Award 2025 Ödülüne aday gösterilen yazarımız Tülin Kozikoğlu’nun, Sedat Girgin tarafından resimlenmiş unutulmaz serisi Leyla Fonten’den Öyküler de çantalı özel edisyonuyla fuarda. 2025 yılı yayın planı, çocukların ilgisini ve beğenisini kazanacağını umduğumuz kitaplarla dolu. Bunlar arasında Chris Chatterton’ın 0-3 yaş grubu için sevimli bir serisi, Marienne Dubuc’un yazıp çizdiği yeni kitabı, Enid Blyton’ın nesiller boyunca sevilerek okunmuş Gizli Yediler serisi ve Sean Hegarty’nin kahkahalarla dolu bir şaka kitabı raflara çıkacak. Öte yandan, Collins işbirliğiyle hazırlanmış, renkli öyküleri, dinleme alıştırmaları ve etkinlikleriyle İngilizce öğrenmeyi eğlenceli bir yolculuğa çevirmeyi amaçlayan Peapod Readers serimiz de yeni kitaplarla büyümeye devam edecek.





DERGÂH YAYINLARI

Tanpınar Kitaplığından sürpriz

Dergâh Yayınları olarak bu yıl İstanbul Kitap Fuarı’nda kıymetli okurlarımıza sürprizimiz Tanpınar Kitaplığımızdan gelecek. Yeni bir edisyon ve tasarımla hazırladığımız bu kitaplığımızın fuarda okurla buluşacak olan yeni kitapları Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Beş Şehir. Yakın zamanda çıkardığımız Jean-Paul Roux’nun ilk defa Türkçeye çevrilen Kutsal ve Mitik Dağlar’ı ve özellikle bu dönemde dikkati hak ettiğini düşündüğümüz Aimé Céasire’nın Sömürgecilik Üzerine Söylev’i de okurlarımızla buluşmasından heyecan duyduğumuz kitaplar. Bu yıl İsmail Kara ve Nimet Yıldırım hocalarımız standımızda okurlarıyla buluşacak. Tanpınar Kitaplığımız önümüzdeki sene daha önce hiç basılmamış, heyecan verici işlerle ilgi çekmeye devam edecek.





DESTEK YAYINLARI

Dünya edebiyatı İngilizce olarak Genç Destek’te

Destek Medya Grubu amiral gemisi Destek Yayınları ve 5 alt markası ile fuarda 2 farklı stantta temsil edilecek. Okurlar tarafından ilgi gören pek çok yazarımız söyleşi ve imza programları ile fuar ziyaretçileri ile birlikte olacak. Listelerde uzun süredir yerini koruyan çok satan kitaplarla birlikte, Kara Karga Yayınları edebiyat ve çizgi romanları ile Athica Books son dönemin en çok revaçta olan Güney Kore, Japon manga ve manhwaları ile satışta olacak. Genç ve çocuk okurlarımız için Genç Destek pek çok seçenek sunarken, Beyaz Baykuş tüm dünyada listelere giren, satış rekorları kıran çeviri kitapları ile fuarda bizimle birlikte olacak. Genç Destek’in dumanı üzerinde serisi 90’larda Çocuk Olmak doksanların unutulmaz anılarını yeniden canlandırarak bugünün çocuklarına geçmişle tanışma fırsatı sunuyor. Ayrıca Genç Destek dünya edebiyatının en çok ilgi çeken eserlerini de makul fiyatları ile İngilizce olarak okurun beğenisine sunuyor.





YEDİTEPE YAYINLARI

Tarihe ilgili okurları güzel kitaplar bekliyor

Bu yıl çok güzel kitapları okurlarla buluşturduk. Erhan Afyoncu’nun son kitabı Kızılelma uzun zamandır bekleniyordu ve çok büyük bir ilgi gördü. Yine bu yıl Çağla Derya Tağmat’ın Yunanca kaynaklar ışığında hazırlamış olduğu Kısa Yunanistan Tarihi raflarda yerini aldı. Bu kitapla birlikte Türkiye’de ilk defa Yunanistan tarihi bir Türk yazar tarafından yazılmış oldu. Bu yıl üzerinde çalıştığımız her kitaba çok özen gösterdik. Açıkçası her kitabımızın ilgi göreceğine inancımız tam. Minik okurlarımıza tarihi sevdiren kitaplar yayımlamaya özen gösteriyoruz. Evliya Çelebi ve Mimar Sinan gibi önemli tarihi figürleri tanıtan bir kitap serimiz, çocuklara Türk tarihini eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Osmanlı tarihini renkli illüstrasyonlar ve keyifli hikâyelerle aktaran bir diğer serimizle, çocuklarımızın tarih bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kitaplar sayesinde, çocuklar geçmişle buluşurken aynı zamanda hayal güçlerini de zenginleştiriyor. Çıkması için heyecanla beklediğimiz çok kitap var. Örneğin şu anda İslam coğrafyasında gerçekleşmiş depremlerin tarihsel sürece etkilerini anlatan bir kitap üzerine çalışıyoruz. Gelecek yıl için büyük bir dikkat ve özenle hazırlanıyoruz. Türk tarihine ilgisi olan okurlarımızı çok güzel kitaplar bekliyor.





İZ YAYINCILIK

Rachel Corrie’nin günlükleri okurla buluşacak

Bu yıl da okurlarımızla buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Gazze’nin kronik tarihini veren tek ve en önemli eser Norman Finkelstein’ın başyaptı Gazze: Şehadete Tanıklık, Turan Koç’un zarif çevirisiyle Dâvud el-Kayserî’den Fusûsul Hıkem Şerhi, merakla beklenen Erdem Bayazıt’tan Yeni Vakitlere Doğru öne çıkan kitaplarımız arasında. 3 Kasım’da yeni öykü kitabı Kar Gibi Patiskalar ile Cihan Aktaş, 8 Kasım’da ise Metin Karabaşoğlu okurlarıyla buluşacak. 2025 yılında da, nitelikli tercüme ve telif eserlerlere okurlarımızı buluşturmayı sürdüreceğiz. İsrail tarafından hayattan koparılan aktivist Rachel Corrie’nin günlüklerini Ayçin Kantoğlu’nun çevirisiyle okurlarımızla buluşturacağız. Rachel’ın tanıklıklarına herkes şahit olmalı. Oliver Leamen’dan Orta Çağ İslam Felsefesi’ne Giriş, Erwin Rosenthal’dan Orta Çağ’da İslam Siyaset Düşüncesi gibi beklenen kitaplarımızın yanında Abdullah Harmancı, Cihan Aktaş ve Yıldız Ramazanoğlu’nun yeni kitapları da takvimimizde.





ERKAM YAYINLARI

Değerler eğitimini önceleyen yayınlar ürettik

Erkam Yayınları son yıllarda Erkam Çocuk markası altında, Pırıltı, Güzel Çocuk, Altın Çocuk gibi markaları ile onlarca çocuk kitabı üretti. Bu yıl da daha çok okul öncesi kitaplarına ağırlık vereceğiz. Özellikle 4-6 yaş grubuna dönük yaptığımız çalışmalarla kitap dostları ile buluşacağız. Kısa hikâye kitapları hazırladık. Çocuklarımızın kolay okuyabilecekleri, görsel açıdan dikkat çekici ama muhteva olarak da daha çok değerler eğitimini önceleyen yayınlar ürettik. Bunlardan bazılarının isimleri şöyle: Şeyma Göksay’ın Kaylule, Yaşar Koca’nın 12 kitaptan oluşan Balcan Serisi, Nehir Aydın Gökduman imzası ile Bütün İcatlar Bulunmuş mu, Çöpten Gelen İlham ve Bir Lütfen Öyküsü gibi farklı kitaplarımızla çocuklarımıza dönük yayınlar neşrettik. Bünyemizde bulunan yaklaşık üç yüz çocuk kitabımız var. Bu kitaplarla ilgili bir revizyon çalışması içerisindeyiz. Çizgileri ve metinleri yeniden gözden geçireceğiz. Modern çizgiler ile görsel kaliteyi artırmakla beraber daha çok okul öncesi çalışmalara ağırlık vereceğiz.





REMZİ KİTAPEVİ

Coşkuyla hazırız

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na her yıl olduğu gibi coşkuyla hazırlanıyoruz. Fuar boyunca sergilenecek yeni kitaplarımızın ilk sırasında üç kitap var: Anjelica Lopes imzalı erkek egemen toplumda baskıya karşı örgülerine şifre işleyerek haberleşen kadınların hikâyesi Flores Kadınlarının Laneti; Arın Dilligil Bayraktaroğlu imzalı Bir Aliye Rona Vardı ve Stefan Zweig’ten bir çeviri, Yakıcı Sır. Sinemacı ve öykü yazarı Işıl Özgentürk’ün yolculuk gözlemleri, öyküleri: Haydi Yola Çıkıyoruz yine yayınevi eserleri arasında. Altan Öymen ve Onur Öymen’in birlikte hazırladıkları biyografik bir kitap olan Başöğretmenin Yolunda kitabında yazarlar babaları olan iki eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen’in mücadelesini ele alıyor. Kitap fuarına bir yenilik de çizimlerini Halim Yalçın’ın yaptığı Kedili 2025 Masa Takvimi.





CAN YAYINLARI

Nitelikli eserler Can standında

Can Yayınları’nın bu yılın sonbahar aylarında yayın programına eklediği Mario Vargas Llosa’nın Zor Zamanlar’ı, Kurt Vonnegut’dan Wampeter’lar, Foma’lar ve Granfalloon’lar ile Bagombo Enfiye Kutusu, Osamu Dazai’den Pandora’nın Kutusu, Yasunari Kawabata’dan Uyuyan Güzeller, Charles Darwin’den Beagle’ın Yolculuğu, Ayfer Tunç’tan Memleket Hikâyeleri, küçük İskender’den papağana silah çekme! ve flu’es, Kornel Filipowicz’ten Bir Antikahramanın Hatıra Defteri, George Eliot’ın Sır Perdesi, Amina Cain’den Uygunsuzluk, Marco Lupo’dan Hamburg, Yukio Mişima’dan Yaban Oynaşması ve Şölenden Sonra, Mihail Saltıkov-Şçedrin’den Monröpo Sığınağı, Virginia Woolf’tan Mrs Dalloway, Albert Camus’den Günlükler ve daha pek çok nitelikleri eser, Can Yayınları standında olacak. Ayrıca yayınevi yazarlarından Murat Gülsoy, Mine Söğüt ve Yekta Kopan, fuarda görebileceğiniz yazarlarımız arasında.





NEFES YAYINEVİ

Yazarlarımızı okurlarıyla buluşturuyoruz

Nefes Yayınları olarak Mutasavvıf Yazar Cemâlnur Sargut’un Kur’ân-ı Kerîm Çalışmaları serisinin son kitabı, Vâkı’a Sûresi yakın bir zamanda okuyucu ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Uluslararası İstanbul kitap fuarında bu yıl birbirinden kıymetli yazarlarımızı okurlarıyla buluşturmanın da sevinçi içerisindeyiz. Nermin Öztürk, Orhan Toker, Mustafa Acungil, Fikret Cömert, Sinan Canan ve Hasan Kerim Güç Nefes Yayınevi’nin düzenlediği imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.





HAYY KİTAP

İyiliği yaymak adına çalışıyoruz

Yepyeni kitaplar, en sevilen ve çok satan yazarlarımızla İstanbul Kitap Fuarı’nda Hayy Kitap olarak okurlarımızla yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Mescid-i Aksâ’nın Metafizik Sırrı gibi 20’ye yakın kitabı olan Hayati Sır’ın, İstanbul’u ve ona yönelik planları çarpıcı başlıklarla anlattığı yeni kitabı İstanbul’un Metafizik Sırrı; Prof. Dr. Canan Karatay’ın kendi hayatını anlattığı yeni kitabı Panzehir; Dr. Hasan Hüsnü Eren’in kaleme aldığı, dünyadaki en kapsamlı ilk ve tek İyot kitabı olan İyot Giren Eve Doktor Girmez; Doç. Dr. Muhammed Keskin’in bir hekim olarak yazdığı yeni kitabı Doğru Takviye Nasıl Seçilir?; dünya çapında bir kalp cerrahı olan Doç. Dr. Cüneyt Konuralp’in yeni kitabı Bağışıklığın Arka Bahçesi, Funda Uçuk Er’in Niyet Şifası, İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. ÇokÇocuk Kitap ise artan kötülüklere karşı iyiliği yaymak adına; alanlarında uzman, çok satan yazarlarıyla eğlenceli ve temiz içerikli çocuk kitapları yayımlamak üzere yola çıktı. ÇokÇocuk’tan çıkan kitaplarımız: Kelimelerin Hayalcisi, SANOC, Ümitli Bir Gelecek, Kerem ve Neşeli Tohumları, Sıra Dışı Bir Çocuk, Kahramanlar Ne Yer, Kerem ve Teknofest Macerası, Değişen Bedenimle Karışan Duygularım, Benim Adım Neden Vecihi?





APRİL YAYINCILIK

Fuarın yıldızı “Mobius”

Olasılıksız ve Empati adlı romanlarımızın fenomen yazarı Adam Fawer’ın yeni romanı Mobius, fuarın yıldızı. Zamanda yolculuk, startup dünyası, kader ve özgür irade temalarını ustalıkla harmanlayan yazar Adam Fawer, kitaplarını imzalamak üzere fuarda olacak. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Koreli yazarımız Han Kang’ın dört romanını da yine standımızda okurlarla buluşturuyoruz. Bunlar dışında tüm dünyada ve ülkemizde ses getiren, çok satanlarımızı paylaşmak üzere okurlarımızı bekliyoruz. Bir Türk girişimi olan ve bugün farklı dillerde müthiş kitapları dünya çocuklarına sunan Kidly imzalı kitaplarımızı okurlarımızla fuarda paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Kore edebiyatından yeni bir yazarla okurlarımızı tanıştırmak için gün sayıyoruz: Kim Eui-Kyung, kitabının adı Hello Baby. Christopher Farnsworth yüksek konseptli gerilim macera romanı Ne Düşündüğünü Biliyorum’la yayın programımızda, roman tarih, biyoteknoloji, aksiyon ve macerayı kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Hindistan edebiyatından Shubhangi Swarup Hasret Koordinatları adlı ödüllü romanıyla listemizde. Joseph Knox ve Alex Finlay son yılların en dikkat çeken iki polisiye yazarı, her ikisinin de romanlarının Türkçe haklarını aldık, hem True Crime Story hem de Every Last Fear listemizde.





DAMLA YAYINEVİ

Miniklerimizin şenlikli dünyalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz

Fuarın bu seneki teması, yayınevimizin misyonuyla örtüşüyor. Minik okurlarımıza eğitici ve eğlendirici kitaplar sunarak onların şenlikli dünyalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, mahremiyet kitaplarımızın yanı sıra Duygulu Tişörtüm kitabı da dikkat çekecek. Eğlenceli maceralar sunan Masaldan Kaçan Karga ve Uzaydaki Muz Ağacı da fuarda büyük ilgi görecek. Özellikle üç kitaptan oluşan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik mahremiyet kitapları serimiz, çocukların kişisel sınırları ve güvenlik konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, Afacan Polisler İş Başında adlı romanımız da okurlarla buluşacak. Standımızda, Nur Dombaycı, Nehir Aydın Gökduman, Nurdan Damla, Nurettin Taşkesen, Mustafa Armağan değerli yazarlarımızla buluşma imkânı sunacağız. Gelecek yıl için heyecan verici projelerimiz var. Yurt dışından ödül alan bir kitabı Türkçe olarak sunmayı planlıyoruz.





MULTİBEM YAYINLARI

Çocukları değerlemizle buluşturan kitaplara önem veriyoruz

Multibem resimli çocuk kitaplarının yanı sıra, ilk okuma ve ilk gençlik kitapları seçkilerini de arttırmış durumda. Henüz yeni okumayı öğrenenler için Kara Kız Karaoğlan serimiz, okumayı yeni öğrenmişler için sadeleştirilmiş metniyle Küçük Prens ilk okuma kitapları olarak okurların beğenisine sunulacak. Fuarda ilk defa okurlarla buluşacak olan Bir Atasözü Meselesi ve Birkaç Atasözü Meselesi kitapları karikatürle zenginleştirilmiş eğlenceli hikâyelerden oluşuyor. Tek bilim kurgu kitabımız Ufaklık macera severleri bekliyor olacak. Tarihi yapıların ve kültürel mimarinin ön plana çıktığı Antik Bir Kent, Yüzen Cami, Bir Taş Üç Medeniyet kitapları da çocukların ilgisini çekiyor. Çizgi roman severler için Teker kitabının serisine Zamane Öğretmen ve Tabip Hemşire kitapları eklendi. Çocukları kültürel değerlemiz ile buluşturacağımız kitaplara önem veriyoruz. Kilim Kodluyorum ve Kırkyama Bahçesi kitapları bunları temsil ediyor. 2025 yılı için doğa temelli yayınlara öncelik vereceğiz.





YAPI KREDİ YAYINLARI

Onur yazarımızla fuardayız

Yapı Kredi Yayınları olarak özellikle Ahmet Ümit’in yeni kitabı son Başkomser Nevzat romanı Yırtıcı Kuşlar Zamanı, yıl biterken odağımızda. Bunun dışında James Baldwin’in tamamı Modern Klasikler dizimize geçen kitapları ve Türkçeye ilk defa çevirilen iki kitabı Dağlardan Duyur Onu ve Şeytanı Gördüm yine okurumuzu heyecanlandıran kitaplar arasında. William Faulkner’ın yeni çevirileri Mezar Kazanlar ve Çapulcular, Macar edebiyatının sevilen yazarlarından Sandor Marai’nin Mumlar Sonuna Kadar Yanar romanları yine Modern Klasikler dizisinde yer alıyor. Türk edebiyatında ise Murat Çelik’in Bazı Günlerin Sonu ve Murat Yalçın’ın Dalga Boyu romanları fuar arifesinde çıkmış okup okurlardan yoğun ilgi gören yayınlarımız. Tarih dizisinde Şehzadenin Yüzyılı-Ertuğrul Osman Efendi’nin anıları olarak dikkat çekiyor. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Akif’ten Emanetler ve Rüyalar, Evliyalar ve Kehanet’ler dizinin öne çıkan kitapları. Ayrıca Delta serimizden çıkan Mahmut Yesari-Bütün Öyküleri’de rağbet gören kitaplarımızdan. Bu yıl fuarın onur yazarı olan yazarımız Yalvaç Ural ile fuarı heyecanla karşılıyoruz.





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ

Boğaziçi’nden güvenilir ve nitelikli yayın

Antropolojiden Dilbilim’e, Güncel Bilim’den Sosyolojiye ve Türk Edebiyatı’ndan Teknolojiye kadar geniş ve çeşitli bir yayın portföyüne sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, yayın sürecine kaldığı yerden büyük bir ivme ile devam ediyor. Bu seneki kitap fuarında öne çıkan kitaplarımız şöyle: Tüm kitapları ile artık yayınevimiz tarafından yayımlanacak Adalet Ağaoğlu’nun “Dar Zamanlar” serisi fuarda okurlarla buluşacak. Bu seri içerisinde Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır… ve Dert Dinleme Uzmanı romanları yer alıyor. Gelecek yıl ise Adalet Ağaoğlu’nun şu anda piyasada bulunmayan eserlerinin büyük bir bölümü okuyucuyla buluşmuş olacak. Robert Kolej’i ve Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi başta olmak üzere, Boğaziçi ile ilgili kitapları yayımlayacağımız Boğaziçi Serisi’nin ilk kitabı, Aptullah Kuran’ın Bir Kurucu Rektörün Anıları gözden geçirilmiş yeni baskısıyla Tüyap kitap fuarında okurlarla buluşacak bir diğer kitap. Fuarda ilk defa okuyucuyla buluşacak diğer bir eser, Talha Çiçek tarafından yayımlanan Cemal Paşa Suriye’de:Birinci Dünya Savaşı Yılları kitabı. Bu aydınlatıcı çalışmada, İttihad ve Terakki ile Arap milliyetçileri arasındaki ilişkinin en önemli ve sorunlu evresi olan 1914-1917 dönemi, öncesi ve sonrasının da değerlendirildiği geniş bir bağlamda ele alınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin yeni dönemde atacağı en büyük adımlardan biri Boğaziçi’nin tecrübesini ve birikimini çocuk yayıncılığı alanına aktarmak olacak. Bu bağlamda yayınevinin ilk çocuk kitabı Bir Yeter, ilk kez bu fuarda okuyucularla buluşacak. Fuarın “Çocukluk Şenliktir” temasına da uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin gelecek yıllarda çocuk yayıncılığı alanında öne çıkacağı “güvenilir ve nitelikli” İngilizce-Türkçe çocuk kitaplarının tohumları bu fuarla birlikte atılmış olacak.





ORENDA KİTAP

Çocukluğumuzun kahramanlarını yeniden basıyoruz

Yayın hayatına 2019 başlayan Orenda Kitap, dünya dillerinden kitapları Türkçeyle buluşturma mottosuyla yola çıktı. Bu yıl Orenda Kitap bünyesinde çocuk ve genç yetişkin kategorilerine ağırlık verdik. Özenle seçilen her kitabımızın ilgi göreceğini düşünüyoruz ancak geçmiş yıllardan farklı olarak ilk kez genç yetişkin kurgu üzerinde çalıştık. Son Kitapçı ve Son Şans Kütüphanesi kitapları bunun birer örneği. Şimdiden çok ilgi gören bu kitapların fuarda da okurlarla buluşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Atlas serisinin ilgi göreceğini düşünüyoruz. Minik okurlara tarihi sevdirmesini umduğumuz seride onları, Roma’dan Viking Çağı’na pek çok farklı antik coğrafyada eğlenceli bir yolculuk bekliyor. Bununla birlikte bilmeceler ve etkinlik sayfalarıyla da interaktif şekilde iz sürüp dedektiflere yardım ettikleri Sherlock Bones serisi şimdiden çok sevildi. Ayrıca Moby Dick, Tom Sawyer, Beyaz Diş, Gizli Bahçe gibi çocukluğumuzun unutulmaz klasik kurgularının rengarenk güncel baskılarını yapmak da bizim için çok keyifli bir süreçti. Çocuk ve çocuk kalmakta direnen herkesin ilgisini çekecek bu serileri okurlarımızla buluşturmak için çok heyecanlıyız!





SEMERKAND YAYINLARI

Zihin dünyamızı zenginleştirmeyi hedefliyoruz

Bu yıl fuarda özel olarak Semerkand Yayınları’ndan yakın zamanda çıkan Şifâ-i Şerîf adlı güzide eseri öne çıkarıyoruz. Yine İmam Gazâli’nin İhyâ-u Ulûmid’Dîn adlı eserini ve Gazâli kitaplığını da okurlarımıza sunacağız. Yayın bünyemizde yer alan tarih, kültür ve gençlik yayınları faaliyetleri yürüten Mostar ve Genç Okur Yayınları; aile üzerine eserler üreten Semerkand Aile ve çocuk yayıncılığı alanında temiz içerikler sunan Mavi Uçurtma, Akide Şekeri ve Fidan Yayınları’nın kitapları da yine standımızda olacak. Bu yıl 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, çocukluğun tatlı heyecanını kelimelerle süsleyecek 1. ve 2. sınıf öğrencileri için hazırlanmış ‘Erdemler’ temalı hikâyeler, Osmanlı Padişahları serisi, Konuşan Hayvanlar serisi, Kur’an-ı Kerim’de Geçen şiHayvanlar serisi, Esma-ül Hüsna serisi, Dua Kitabı, Siyer serisi, okul öncesi hikâyeler ve eğlenceli etkinlik kitapları minik okurları ile buluşmayı bekliyor. 2025 yılında, Semerkand Yayınları olarak İslamî ilimler, ahlak, tasavvuf ve edep alanlarında değerli klasik eserleri günümüz okuyucularına sunmayı hedefliyoruz. Ebü’l-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî’nin Kitâbü’l-Beyâz ve’s-Sevâd adlı eseri ile Kelabazî’nin Hadislerle İlim ve İrfan adlı eseri ilk defa okuyucularıyla buluşacak. Ayrıca kültür, edebiyat, tarih ve gençlik alanına yönelik çalışmalar yürüten yayınevlerimiz de aynı hedefle çalışmalarına devam ediyor. Milli ve manevi değerlerimizi yetişkin, genç ve çocuklara ulaştıran onlarca yeni kitapla okurlarımızın zihin dünyasını zenginleştirmeyi hedefliyoruz.





ŞULE YAYINLARI

Şiir, öykü ve çocuk bir arada

Şule Yayınları; şiir, öykü ve çocuk kitaplarına ayrı bir önem vermektedir. Geçtiğimiz yıl Eskader Roman Ödülü’ne değer görülen Şule Köklü, bu yıl Ol Hikâye isimli öykü kitabıyla okurlarının karşısına çıkıyor. Bir Kulübe romanıyla edebiyat çevrelerinin büyük takdirini kazanan Hümeyra Yabar, çarpıcı öykü kitabı Rûhum Gibidir İşbu Kitâb ile okurlarıyla buluşacak. Şiir kitaplarındaysa Mustafa Köneçoğlu’nun İki Güzel Yalan ve Sevgi Yerlioğlu’nun İki Deli Bir Akordeon eserlerinin ses getireceğini düşünüyoruz. İlk şiir kitapları içinde çok ilginç bir isim de var, M. Akif Kireçci. İlk şiirlerini Mavera dergisinde yayımlamış olan Kireçci, şiirlerini ilk kez kitaplaştırdı. Paris Daqar isimli bu kitap şairin ilk şiirinden günümüze gelen uzun sürede kaleme aldığı şiirlerini içeriyor. Çocuk kitaplarında Nurcan Avcı Bayraktar’ın Nehirden Denize Filistin Öyküleri ayrı bir yerde duruyor. Günümüzde insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma dikkat çekmesi açısından bu kitabın yeri çok özel. Ayşe Mercan Kara’nın Sarı Saltuk’un İzinde, Güler Ekiz’in Seni Gördüm Sobe, Oya Çağlar’ın Büyük Şölen ve Derya Özer’in Kedili Annem eserleri standımızda olacak. Roman türünde ise Balkan Savaşını konu alan bir eserle okurların karşısına çıkacağız: Gonca Güleş’ten Babaannenin Avizesi. Deneme eserlerimiz arasında Hüseyin Akın’ın Kötü Öğretmenin El Kitabı ile Yılmaz Daşçıoğlu, Hüseyin Yorulmaz ve Hasan Akay’ın eserleri bulunacak.





VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI

Kitapseverler için verimli bir sene

Bu sene VBKY için verimli bir sene oldu. Yayın türlerimizin hemen hepsinde dikkat çeken kitaplar yayınladık, çok olumlu dönüşler, karşılıklar aldık. Birden çok kitabımız Türkiye çapında ödüllerle taltif edildi. Bunun yanı sıra tarih, edebiyat alanında ciddi işler yaptık, felsefede dikkat çeken kitaplar yayınladık. Çocuk kitaplarında ve klasiklerde ha keza faaliyetimiz olduğu gibi devam etti. Yeni dönem için iki önemli kitabın müjdesini okurlara verebiliriz: Birincisi edebiyat serileri kitap üçlemesidir: Rus Edebiyatı, Fransız Edebiyatı ve İngiliz Edebiyatı sanırım ülkemizde büyük bir boşluk dolduracak. İkincisi ise dünyanın büyük yazarları tarafından dikkatle okunan dünyanın ilk romanı diye bilinen bir Japon klasiğinin tercümesidir. Çok özel bir okur kitlesinin bu kitabı beklediğini biliyoruz. Bu sene içinde o da okurlarla buluşacaktır. Önümüzdeki sene de felsefede Çevrilemeyenler Sözlüğü en çok dikkat çekecek kitaplardan birisi olacak. Bu sene içinde yayınladığımız felsefe sözlüklerinin yanı sıra Descartes Sözlüğü, Kant ve Hegel ile ilgili kitaplar yine çok dikkat çekecek eserler. Çocuk serisinde sürekli yaratıcı işler kovalayan bir editörümüz var. Kompost kitabının çevre bilinci kazandırmada önemli bir etkisi olacaktır. Bilmecelerle Topkapı Sarayı kitabımızın devamı niteliğinde iki kitabı yayıma hazırlıyoruz: Bilmecelerle Kapalıçarşı ve Bilmecelerle Galata Kulesi. Bunun dışında uzun zamandır çalışmaları devam eden gıda serimiz minik okurlarla buluşacak. Çocuklar peynir, zeytin gibi gıdaların nasıl yetişip üretildiğini ve kültürümüzdeki yerini yakından tanıyacaklar.





KETEBE YAYINLARI

Nuri Pakdil yeni edisyonlarıyla raflarda

2024 yılında geçmiş yıllarda yayınladığımız külliyatlar; Aymatov, Kemal Tahir, Aliya İzetbegoviç gibi okur nezlinde süreklilik arz etmeye devam ettiler. Ayrıca, Klasik İslam metinlerinden, edebiyata, iktisattan sanat tarihine farklı disiplinlerde yayıncılık yapmayı sürdürdüğümüz bir seneyi geride bıraktık. Okurlar tarafından bir süredir yayını bulunmayan Kara Atena, Batı’nın Çöküşü ve Aleksias gibi klasik ya da klasikleşmiş metinleri tekrardan dolaşıma sokmanın mutluğunu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca, Tehânevi’nin Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi ile Semîn el-Halebi’nin Misalli Ansiklopedik Kur’an Sözlüğü gibi, iki kıymetli eseri de yayınladık. Çağdaş edebiyatın en önemli isimlerinden Octavio Paz’ın Yay ve Lir’i ile Öteki Ses adlı eserleri 2024 yılında okurlarla buluştu ve yeni çevirileri de okurlarla buluşmaya devam edecek. Nuri Pakdil’in vefat yıldönümünde, yazarın eserlerini yayımlamaya başladığımızı bir anma programıyla basınla paylaştık. Yeni edisyonlarıyla beraber ilk yirmi kitabı da okurlarla buluşturduk; 2025 yılında da hem yazarın terekesinden çıkacak yeni eserleri hem de yayınlamadığımız eserleri okurlarla buluşturacağız. 2025 yılında yayınevi olarak Klasik Kitaplar dizimizi hem tasarım hem de içerik olarak güncellemeyi planlıyoruz.





BİLGE KÜLTÜR YAYINEVİ

Tarih alanındaki yayın yelpazemizi genişletiyoruz

Bu yıl Çöl Çiçeği, Cümbezin Kızı, Kök Tengri’nin Çocukları, M.Ö. 1177 Medeniyetin Çöktüğü Yıl ve M.Ö. 1177’den Sonra Medeniyetlerin Kurtuluşu adlı yayınlarımızın öne çıktığını söyleyebiliriz. 2025 yılında tarih alanındaki yayın yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz. Özellikle Eskiçağ tarihi, Ortaçağ tarihi, cumhuriyet tarihi ve genel Türk tarihi alanlarına öncelik vereceğiz. Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Arş. Gör. Umut Dere’nin editörlüğünde pek çok değerli akademisyenin yazılarından oluşan kapsamlı bir Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yayımlayacağız. Antik keşiflerin sonuçlarını inceleyen To the Ends of the Earth ve Orta Asya göçebe kabilelerinin iki bin yıllık tarihini anlatan The Perilous Frontier adlı eserlerin çevirisi, 2025 yılı içinde yayınevimiz tarafından Türk okuruyla buluşturulacak. Tüm bu eserlerin, hem genel okuyucu kitlesine hem de tarih öğrencileri ve araştırmacılarına hitap edeceğini düşünüyoruz. Alt markamız Uçan At Yayınları ile bu yıl, minik okurlarımız için önemli değerleri ön plana çıkaran çeşitli kitaplar yayımladık ve amacımız bunu gelecek yıl da sürdürmek. Öğretmen Birgül Yangın Aslanoğlu’nun ikinci çocuk kitabı Dedemin Köstekli Saati bu yıl yayımlandı. Emekli öğretmen Kadriye Altay’ın Cumhuriyet Çocuklarına Şiirler adlı eseri ise çocuklara aile, doğa, hayvan ve vatan sevgisi gibi birçok değer aşılıyor.





BÜYÜYEN AY YAYINLARI

Bugüne taşımak istediğimiz çok eser var

2024’te Sermet Muhtar Alus İstanbul kitaplığı serimize 5 kitap katıldı. Şimdiye kadar çeşitli başlıklarda derlediğimiz 15 eserini yayımladık. Bu serimizin gerek hazırlanış ve sunuş tarzıyla, gerekse belli başlı konuların kitap bütünlüğü içerisinde ortaya çıkmasıyla İstanbul okurlarının ilgisini çektiğini düşünüyoruz. Büyüyen Ay’ın külliyat çalışmaları bu yıl yeni eserler katılarak genişledi. Yaklaşık 1900’lerin başından itibaren ortaya çıkan edebiyat, düşünce eserleri kaleme alan Kilisli Rifat Bilge, Filibeli Ahmet Hilmi, Ömer Rıza Doğrul, Tahirü’l-Mevlevi’nin eserleriyle bir sürekliliği sağlama gayretindeyiz. Bu olması ya da yapılması gereken bir çalışma olmasına rağmen maalesef genel okur nezdinde pek rağbet bulmadı. Bu eserler çok satmayı bırakın 800 adet basılıyor, çok az ilgilisi dışında okurlarının ortaya çıkmasını bekliyorlar. Bu çalışmalar, durum böyle diye yayımlamaktan vazgeçeceğimiz eserler değil. Büyüyen Ay bu yıl klasik eserler yanında, çağdaş edebiyattan da her biri öykü, deneme ve şiirin sanatının değerli örnekleri olan eserler de yayımladı. Âlim Kahraman’ın yeni kitabı Sınırları Aşan Yolculuklar; Nermin Tenekeci’nin üçüncü öykü kitabı Gülemedi Bahtım Yine ve yayımladığımız ilk şiir kitabı Cevdet Karal’ın Tanrının Kurduğu Saatler. Alev Erkilet’in yeni eseri Sonsuzluk Arayışından Metalaşmaya: İslam Kentlerine Dönük Tehditler ve Potansiyeller şu sıralar yayımlandı. Ayrıca önümüzdeki günlerde Âkif Emre okurları için üç kitaplık bir sürpriz de var. Külliyatlar dışında bugüne taşımak istediğimiz çok eser var. Biz her birini severek ve heyecanla yayınlıyoruz, okurların da bu heyecanı duyacaklarını düşünüyoruz. Ama bazen okur geç keşfedebiliyor. Bazen de kitap kendi kendini bir şekilde duyuruyor çok sonraları ilgi görebiliyor.





TURKUVAZ KİTAP

Kitaplığımız genişliyor

Turkuvaz Yayın Grubu olarak geçtiğimiz yılın favorileri arasında; Turkuvaz Kitap’tan Murat Bardakçı-Makbule, TK KİTAP’tan Sadettin Ökten-Kemal Sayar-Gönül Sadası’ndan Akisler Serisi, Fikriyat Yayınları’ndan Muhyiddin İbn-ül-Arabi-Tedbirat-ı İlahiyye

Muhit Kitap’tan İbrahim Tenekeci-Sesin Üzgün Geliyor ve Mehmet Dinç-Saadet Öztürk-İradeyi Eğitmek, Sahi Kitap’tan David Kessler-Anlam Bulmak ve Claudia Hammond-Paranın Psikolojisi bulunuyor. Ayrıca Turkuvaz Çocuk etiketiyle yayımlanan Merve Gülcemal’in kaleme aldığı İlk Güzel Kelimelerim ve Zeytin Gözlü Marangoz ilgi gören kitaplardan bazıları. 2025 yılı için ise nitelikli tarih ve araştırma kitaplığımızın genişlediği ancak psikoloji kitaplığının sürekli talep gördüğü bir yıl olacağını öngörmekteyiz.

Minik dostlarımız için ise Turkuvaz Çocuk markamızın yanında okul öncesi döneme hitap etmek üzere kurduğumuz Minika Kitaplığı müjdesini de vermek isteriz. Minika Kitaplığı okul öncesi yaş grubuna yönelik yayınlar ve etkinliklerle çocukların dünyasına yeni bir renk katacaktır.





KUBBEALTI YAYINLARI

Medeniyetimizden inciler

Kubbealtı Yayınları olarak geçtiğimiz yılın favorileri ve en çok satan kitapları arasında Sâmiha Ayverdi külliyatından; İbrahim Efendi Konağı, Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız, İnsan ve Şeytan, Sen Onu Kaybettin, Yaşayan Ölü, Mesihpaşa İmamı, Yusufcuk, Batmayan Gün, Ateş Ağacı, Ahmed Yüksel Özemre’den Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı ve Üsküdar’ın Üç Sırlısı, Ali Fuad Başgil’in Gençlerle Başbaşa’sı, Nihad Sami Banarlı’nın Türkçenin Sırları, İnci A. Birol - F. Çiçek Derman’dan Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, İnci A. Birol Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen, Kenan Rifai Mesnevî-i Şerif, Mustafa Fayda Hulefâ-yı Râşidîn Devri, F. Çiçek Derman Müzehhip Muhsin Demironat, son olarak Safiye Erol’dan Ciğerdelen ve Ülker Fırtınası. Gelecek yıl okurun ilgiyle takibe devam edeceği eserler ise şöyle; Alpaslan Babaoğlu’ndan Ebrunun Mehmetleri, Süheyl Ünver’in arşivinden Hoca Ali Rıza Dr. Rifat Osman Süheyl Ünver Resimleri, M.Uğur Derman’ın Necmettin Okyay kitabı, 3 cilt genişletilmiş 6. baskısıyla Misalli Türkçe Sözlük ve Kubbealtı Vakfı Hüsn-i Hat Kataloğu.





SETA VAKFI YAYINLARI

Dış politika, güvenlik ve siyasete dair kitaplar

Seta Vakfı, düşünce kuruluşu olarak gerek kamu gerek siyasi ve toplumsal alanda gündem olan her konu hakkında karar alıcılar ve okurlar için kitap, dergi, rapor ve analizleri ile birçok alanda faaliyet göstermekte. Bu anlamda Seta Vakfı Yayınları olarak geçtiğimiz dönem içerisinde en çok rağbet gören yayınlarımız arasında; Dijitalin Yüzyılı, Türkiye’nin Terörizm ile Mücadelesi, Savunma Politikaları, Kudüs-Tarih, Din, Siyaset, Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler, İran’ın Değişim Siyaseti, Milli Teknoloji Hamlesi, Güvenlik Radarı, Dış Politika Yıllığı yayınlarımız bulunmakta. 2025 yılında da gündem olarak dış politika, güvenlik ve siyaset ağırlıklı yayınlarımız devam edeceğini düşünmekteyiz.





AKIL FİKİR YAYINLARI

Gündemimize gençleri ve çocukları aldık

Ziya Şakir’in Gavur Memet adlı Osmanlı Polisiyesi roman serisi, Şerif Aydemir’in Yazık Olmuş Yarsız Ömrü Geçene, Adnan Nur Baykal’ın Sultan Abdülhamid’in Yöneticilik Sırları, Ömer Ertur’un Hannah ve Funagora’nın Sirenleri, Halit Refiğ’in belge ve dökümanlarla Tek Umut Türkiye, Yavuz Selim Karakışla’nın Osmanlı Kadın Telefon Memureleri, Süleyman Üstüner’in Alevi-Bektaşilik ve Hurufilik eserleri geçtiğimiz yıl oldukça dikkat çekti. Yeni yayın döneminde ise yayınevimizin temel yazarlarından Ziya Şakir’in eserlerini basıma hazırlıyoruz. Tahminen kırk-elli civarında Ziya Şakir eseri yayımlamayı planlıyoruz. Ayrıca biyografi ve hatıra dalındaki çalışmaları okuyucu ile buluşturmayı planlıyoruz. Gençlerimizin kültürel, tarihi ve manevi değerlerimizi benimseyebilmeleri temel derdimizdir. 2025 yayın politikamızda buna önem veriyoruz. Gençlerin kitap okuma alışkanlığının geliştirilebilmesi için çaba gösteriyor, böylelikle gençlerimizin yani geleceğimizin inşasına da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çocuk edebiyatı alanına daha fazla yatırım yaparak farklı ve iddialı eserleri çocuk edebiyatımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Planladığımız çalışmalarımızı bu temellere dayandırma gayretiyle çocuklarımıza ülkemizi, tarihi ve manevi değerlerimizi güzel edebi metinlerle ve anlaşılır sıcak çizgi ve görsellerle anlatmayı amaçlamaktayız.





İNSAN YAYINLARI

Minik okurlar için yeni bir adres

İbrahim Kalın’ın yayınlamış olduğumuz yeni bir kitabı İslam, Aydınlanma ve Gelecek, en çok satan kitaplarımız arasında yer alıyor. Sezai Engin’in Muhaddis kitabı, İbn Arabî’nin Kâbe’ye Mektuplar’ı; Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman’ın Yaşlanmak ve Yaslanmak’ı, Adem İnce’nin, İnsanı Anlamak’ı, Dinani, Ben ve Ötesi başlıklı kitabı favorilerimiz arasında. Arifler Meclisi ile Esad Taha’yı; Aşk Kitabı ile Şeyh Ninovy’i okurlarla buluşturmaktan memnuniyetimizi ifade edebilirim. Bu sene kırkıncı yılımız olduğu için Seyyid Hüseyin Nasr’ın katılımıyla bir etkinlik takvimimiz oldu. Nasr kitaplığını gözden geçirilmiş tekrar baskılarıyla yayınlamaya devam edeceğiz. İbn Hatib ve İmam Gazali hakkında sıradışı romanlar yayımlayacağız. İbn Arabi, İmam Gazali, William Chittick ve Gelenekselci Ekol dizilerimize yeni kitaplar eklenecek. Tehfimü’l-Kur’an’ın meal kısımlarını yeniden çevirttik; yeni bir baskısı gelecek. Sami Yusuf’un hazırladığı yeni bir kitabımız olacak. İnsan Kitap Çocuk markamızla yeni bir kitabımız yayımlandı: Leylek Kardeş ve Arkadaşları-Yuva Peşinde. Minik okurlar için takip edecekleri yeni bir adres.





NOKTA YAYINLARI

2025’te en çok çocuklar için yayın yapacağız

2024 yılında dört farklı yayınevimizle kültür dünyamıza katkı vermeye devam ettik. Richard Charkin’in 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yayıncılığın Tarihi adlı eseri hem okurdan hem de yayın sektöründen büyük ilgi gördü. Mesken Kitap’ta Rabia Kuruner editörlüğünde hazırlanan Erken Çocuklukta Din Eğitimi, literatüre önemli bir katkıydı. Fikir Kitap’ta Sistematik Kelam kitabı yılın en ilgi gören eseriydi. İktisat Yayınları’nda ise 40 Soruda serisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi görmeye devam etti. 2025 bizim için hem telif hem çeviri eserler bakımından hareketli bir yıl olacak gibi gözüküyor. Özellikle Mesken Kitap’ta yayımlayacağımız eserlerle çocuk yayıncılığı alanında yeni bir aktör olacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. 2025’te en çok çocuklar için kitaplar yayımlayacağız. Yine bütüncül bir yaklaşımla eğitimciler ve ebeveynlere yönelik eser yayımlamaya da devam edeceğiz.





TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

Çocuklarda değerler eğitimi için çalışıyoruz

Geçtiğimiz yılın en çok satanları; okul öncesi eğitim dönemi için hazırladığımız eğitim materyalleri, ilk gençlik dönemi için hazırladığımız Kur’an Kıssalarından Bugüne serimiz ve Yolumuza Işık Tutanlar serimiz, yetişkinler içinse Nereden Baksan Edebiyat serisi içinde yer alan edebî ağırlıklı kitaplarımız oldu. Son birkaç yıldır olduğu gibi 2025 yılında da çocuk yayınlarında pek çok yeni projemiz var. Ayrıca bilhassa dinini ve değerlerini öğrenmek ve öğretmek isteyen okurlarımız için kavram sözlüğü hazırlığı içindeyiz. Bilhassa genç okurlarımızın severek takip ettiği biyografik eserlerde, deneme ve roman türlerinde de yeni eserlerle okur karşısına çıkmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Çocuklar için hazırladığımız ibadet rehberi tamamlanmak üzere. 2025’te satışta olmayı planlıyoruz. Dünyanın çeşitli dillerinden, çocuklarımızın gelişimini destekleyeceğini düşünerek teliflerini satın aldığımız birbirinden güzel birçok kitabın Türkçe çevirilerini de tamamladık. Bunları da hızla Türk Çocuk Edebiyatı’na kazandıracağız.





NAR YAYINLARI

Minik okurlara hizmet etmekten mutluyuz

Yayınevimizin 2024 favorileri şu eserlerimizdi; Bir İncidir İstanbul-Yusuf Dursun, Bir Fikirle Ne Yaparsın, Bir Problemle Ne Yaparsın? ve Belki-Kobi Yamada, Nasrettin Hoca Uzayda ve Gülü İncitme Gönül-Bestami Yazgan, Evvel Zaman İçinde-Eflâtun Cem Güney, Deyim mi Demeyim mi?-Melek Çe, Kötü Sözler Kötü Kokar-Mauro Scarpa, İnteroğlan Zaman Makinesi-Mehmet Esen. 2025 yılı için mutat hazırlıklarımız devam ediyor. Pes Etmezler Takımı, İnteroğlan, Cancanlar, Ceren gibi serilerimizin yeni kitapları çıkacak. Hazırlıklarını büyük oranda tamamladığımız ve çocukların acı duymak, ağlamak, bağırmak, hata yapmak, korku, saldırganlık, ekran bilinci vb konularda duygularını ele alan Antoine M. Al Chartouni’nin 14 kitaptan oluşan Psikoloji Eğitim Serisi ilk çeyrekte yayınlanacak kitaplarımız. Gençlerin dijital dünyada karşılaştığı olayları roman olarak anlatan Dijital Labirent kitabımız da Ocak ayı gibi yayınlanacak. Filistin ve Gazze ile ilgili 5-9 yaş için iki eserimiz daha yayınlanacak: Geri Döneceğiz ve Gazze. Minik okurlarımıza biz “nar çocuklar” diyoruz. Onları önemsiyoruz. Onlarla yeni bir dünya inşa edeceğimizin farkındayız. Bu sebeple hem kendi ülkemizdeki yazar ve çizerlerimizle hem de ülke dışındaki yazar ve çizerlerle onlara güzel bir kitaplık oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Elbette sürprizlerimiz var. Mesela bütün meseleleri onlar adına çözdük ve bu konuda kitabı hazırladık: Püsküllü Bela ve Fikir Ustası. Muhtemelen ocak ayı gibi yayınlanacak. Minik okurlar okudukça, bizlerden kitap istedikçe onlara hizmet etmekten gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.





FİBULA YAYINCILIK

Çocukların yüzünü güldürecek değerler

Çocuklarımız ülkemizi daha yakından tanısın ve sevsin diye hazırladığımız Benim Ülkem-Meraklısına Türkiye Atlası ile dünyanın dört bir yanındaki çocukların hayatlarına tanık olmalarına fırsat tanıyan Dünyanın Çocukları, en ilgi gören kitaplarımızın başında geliyor. İki kitabımız da çok kısa sürede 3. baskıya ulaştı. Ayrıca, her yeni çıkan kitabımız da büyük bir ilgi ve merakla karşılanmaya devam ediyor. 2025 yılında da çocukların hayal edip, soru sorup, merak ederek okumasını teşvik etmek için birçok önemli tema üzerine eğilmeyi hedefliyoruz. Özellikle sanatın farklı dallarının çocukların dünyasında yer edinmesi ve kültürümüzün taşıyıcı unsurlarının sanatın ifade gücüyle kitaplarda yer alması için çalışmaya devam ediyoruz. Çocukların okuma deneyimlerini farklı boyutlara taşımalarına ve deneyimle öğrenmelerine olanak veren sürpriz kitaplarımız ve etkinliklerimizle yeni yıla şimdiden hazırız. Biz çocuklar için sadece kitap üreten değil, aynı zamanda kültür de üreten bir marka olmayı önemsiyoruz. Pergelimizin sabit olan ucu elbette kitap; diğer ucu ise etkinlikler, paneller, sanat üretimleri ve deneyim alanları gibi çocukların erişebileceği ya da onlar için üreten insanları bir araya getirmek istediğimiz platformları oluşturmak. Her geçen gün daha heyecanla ve minik okurlarımızın yüzünü daha da güldürecek değerler üretmek için çalışıyoruz. Fibula’yı takipte kalın!





PROFİL KİTAP

Usta kalemlerle beraberiz

İstanbul Kitap Fuarı’nda Profil Kitap’ın standında Türk edebiyatının usta kalemlerinden Fatma Barbarosoğlu’nun, kadın ve erkek ilişkilerini; aşk, evlilik, boşanma hikâyeleri ile bütünleyen yeni öykü kitabı Herkes Kendi Sandığında Saklı okurlarımızı karşılayacak. Yine Türk edebiyatı bölümünde Sadık Yalsızuçanlar’ın, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi merkeze aldığı Gerçeğin Güzel Huyu & Rumi isimli romanı ön planda olacak. Yağız Gönüler Kendinin Yorgunu: İçe Dönük Fragmanlar adlı eserinde pek çok alanda yaptığı okumalarını, insan takibini, sokak voltalarını küçük ama tesirli notlar hâlinde sunuyor. Polisiye alanında ise Gürsoy Uysal’ın Sankofayı Öldürmek eseri standımızda yer alıyor. Kişisel gelişim alanında Norman Vincent’ın genişletilmiş versiyonuyla Olumlu Düşünmenin Gücü kitabı sizi karşılayacak. Ayrıca Napoleon Hill’in dünyada 100 milyondan fazla satan kitabı Düşün ve Zengin Ol da sizleri bekliyor. Çocuk bölümünde ise üç başlığın öne çıktığını görüyoruz: 111 ülke, 600’den fazla şehir gezen sunucu ve yapımcı Gülhan Şen, Bir Gezgin Yetişiyor adlı ilk kitabıyla çocukları seyahat sevgisi ve kültürüyle tanıştırmayı hedefliyor. M. Naci Aköz’ün Sivriburun Uçurtma ve Meryem Selva ile Esra Bulut’un Süper Güç Diye Buna Derim! kitapları da siz okurları bekliyor olacak.