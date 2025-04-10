Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek. Peki Anadolu Üniversitesi ara, final ve yaz okulu sınavı ne zaman? Peki AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte 2025 AÖF sınav tarihleri.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. AÖF bahar dönemi vize sınavları 2025 Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere gerçekleşecek. Peki AÖF vize sınavı ne zaman, sınav yerleri beli oldu mu, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte bahar dönemi AÖF vize, final ve yaz okulu sınavı tarihleri.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınaları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
AÖF ARA SINAVI KAÇ SORU SORULUYOR SINAV KAÇ DAKİKA?
Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.
AÖF BAHAR DÖNEMİ 2025 SINAV TARİHLERİ
- AÖF Bahar dönemi Final sınavları: 24-25 Mayıs
- AÖF yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
- AÖF yaz okulu sınavı: 16 Ağustos