Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. AÖF bahar dönemi vize sınavları 2025 Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere gerçekleşecek. Peki AÖF vize sınavı ne zaman, sınav yerleri beli oldu mu, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte bahar dönemi AÖF vize, final ve yaz okulu sınavı tarihleri.