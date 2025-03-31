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KKTC'de ölen şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

KKTC'de ölen şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

17:3831/03/2025, Pazartesi
AA
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Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi
Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.



#Volkan Konak
#KKTC
#Ercan Havalimanı
#Türkiye

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