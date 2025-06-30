Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Konya'da mahalle mahalle gezen sinema tırı yaz akşamlarını renklendiriyor

Konya'da mahalle mahalle gezen sinema tırı yaz akşamlarını renklendiriyor

17:1730/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sinema tırı keyifli saatler yaşatıyor.
Sinema tırı keyifli saatler yaşatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince, kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği, Beyşehir ilçesinde başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak mahallelerde sosyal hayata katkıda bulunmak için Sinema Günleri düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Aileleri güzel bir kültür sanat etkinliğiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle birlikte güzel hatıralara dönüştürmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, ilçe merkezlerimiz, mahallelerimiz ve turistik alanlarımızda kurduğumuz dev ekranlarda vatandaşlarımıza sinema keyfi sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir deneyim oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek."

Sinema tırının ilk durağının, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahalleleri olduğunu aktaran Altay, tırın daha sonra Beyşehir'in Yeşildağ, Esence, Sadıkhacı, Doğanbey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde sinemaseverlerle buluşacağını bildirdi.

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri kapsamında yaz boyunca 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 turistik/mesire alanı olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirileceğini, gösterimlerin tamamının nüfusu binin üzerinde olduğu yerleşim birimleri ve vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlarda yapılacağını duyurdu.

#Konya
#sinema tırı
#Sinema
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yardımcı Oyuncu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii orijinal yapımı Yardımcı Oyuncu dizisi yayında