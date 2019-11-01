Kudüs’ten Mekke’ye

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’e vatandaşların ilgi ve hassasiyetinin artırılması amacıyla 2019-2020 yılı umre programları kapsamında Kudüs turlarına ağırlık verilecek.

PROGRAMLAR 16 GÜNLÜK

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Kudüs turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak. Müstakil Kudüs turlarına 3 ve Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerine 16 günlük programlar halinde gidebilecek vatandaşlar için ilk kafile 5 Aralık’ta yola çıkacak. Kudüs bağlantılı umre turlarına katılan vatandaşlar, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre organizasyonunun yanı sıra 5 yıldır Kudüs bağlantılı umre turları düzenlediklerini belirtti.

TURLA BİRLİKTE SEVGİ DE ARTACAK

Başkanlıkça 8 Ekim’de düzenlenen Kudüs Çalıştayı’nda Kudüs bağlantılı umre turlarının bütün yönleriyle ele alındığını hatırlatan Bircan, sağlık, güvenlik ve huzur gibi konularda olası yaşanabilecek sıkıntıların görüşüldüğünü aktardı. Bircan, “2019 sonu ve 2020 yılı içerisinde müstakil Kudüs turları düzenleyeceğiz. Türkiye’den Kudüs, Kudüs’ten Türkiye şeklinde ama arzu eden vatandaşlarımıza Kudüs bağlantılı umre turları da yapacağız. Kudüs’ü gördükten sonra Cidde veya Medine, daha sonra Medine ve Cidde şeklinde umre yapıp dönmelerini sağlayacağız. Kudüs çok hassas olduğumuz bir konu. Türkiye malum olduğu üzere ümmetin göz bebeğidir. Kudüs turlarını fazlalaştırarak vatandaşlarımızın Kudüs’e olan aşklarını, şevklerini ve sevgilerini artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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GÜVENLİK ENDİŞESİ BULUNMUYOR

Bircan, “Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 5 Aralık’tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Vatandaşlarımızdan Kudüs’ü mahzun bırakmamalarını istiyoruz. Kudüs seyahatlerinde güvenlik endişesi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla Kudüs’e gidip gelebilmektedir” bilgisini verdi.

ZİYARET NOKTALARI

Turlara katılan vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü’s Sahra Camisi olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edecek. Hazreti Selman-ı Farisi’nin sembolik türbesi, Hazreti Rabiatü’l Adeviyye’nin kabri, Meryem Ana Türbesi ve bölgedeki birçok tarihi kilisenin ziyaret edileceği turlarda, vatandaşlar Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğu sırasında “Burak” isimli bineğini bağladığı Burak Duvarı’nı da görebilecek.