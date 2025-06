Kütüphane challenge!

Yerel yönetim kütüphaneleri, topluma kısa, orta ve uzun vadede fayda sağlayan en kalıcı kültür hizmetini sunuyor. Geçmişte sadece “araştırma yapılıp ders çalışılan sessiz mekânlar” olan kütüphaneler, bugün, bebekler, çocuklar, gençler, ev hanımları, öğrenciler, çalışanlar, yaşlılar ve engelliler gibi toplumun her kesiminin bir araya gelip sosyalleştiği, atölyeler, kurslar ve okuma odaklı farklı etkinlikler ile kendini geliştirdiği ücretsiz kültür merkezleri olarak çalışıyor. Kurulan her kütüphane, bölgesinin sosyo-kültürel düzeyini iyileştirirken sınav başarılarını da arttırıyor.

Belediyeler, maalesef kütüphane hizmetlerini gruplara göre detaylandırarak daha küçük mekânlarda anne ve bebeklere/çocuklara/ gençlere/ yaşlılara yönelik hizmet veren ufak kütüphaneler kurma eğilimindeler. Oysa bizim, çocuğu, genci, yetişkini ve yaşlısı ile tüm toplumu kaynaştıracağımız, ailece gidilebilen, beşikteyken girilip ömür boyu müdavimi olunan büyük ve kapsamlı kütüphanelere ihtiyacımız var. Her çeşit bağımlılığın artış gösterdiği bu zor çağda, daha eğitimli, daha temiz, daha huzurlu bir toplum için her semtte, her mahallede, insanlara ev-okul veya ev-iş dışında üçüncü mekân olacak geniş, ferah ve yeterli kütüphaneler kurmalıyız.