Hayat Lafacan çocuklar ezber bozuyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​L’afacan çocuklar ezber bozuyor

L’afacan çocuklar ezber bozuyor

“Bir çocuğu bir köy yetiştirir, tertemiz ve bilinçli nesilleri yetiştiren o köy olmak için yola çıktık” diye yola çıkan Macera Fabrikası’nın hikayesini dinledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macera Fabrikası’nda birbirinden eğlenceli projeler var. Bu projelerden birisi de çocukları mektupla tanıştırmaları. Ayrıca çocukların ilmi ve dini bilgileri yenileniyor.
Macera Fabrikası’nda birbirinden eğlenceli projeler var. Bu projelerden birisi de çocukları mektupla tanıştırmaları. Ayrıca çocukların ilmi ve dini bilgileri yenileniyor.

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Çocukların teknolojinin tam da ortasına doğduğu bir çağda yaşıyoruz. Pek çoğu amcasından evvel annesinin telefonuyla tanışıyor. Çocuklarımız hem değişen dünyaya ayak uydursun hem de içerik çöplüğüne dönmüş mecralardan uzak dursun istiyoruz. Sosyal medya kullanım yaşının gittikçe düştüğünü de hesaba katarsak kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlar olmuyor değil. Bütün bu kaosa rağmen evlatlarımızı kaliteli içerikle buluşturacak güzel işler de yapılıyor. Bunlardan biri de çocuklar için kurulmuş gönüllülük platformu olan “Macera Fabrikası”.

Macera Fabrikası, “Çocuğum telefon, tablet başında çok vakit geçiriyor, yasaklamak çözüm değil, onun teknolojiyi faydalı kullanmasını nasıl sağlarım, ona nasıl bir alternatif sunabilirim?” diyenler için biçilmiş kaftan. Bu platformda çocuklar yararlı içeriklerle ilmi ve dini bilgilerine yenilerini ekliyor, birbirlerini iyiye ve güzele teşvik ediyor, yeteneklerini keşfedip ortaya koyuyor, teknolojiyi gelişim ve üretim için kullanıyor, çektikleri videolarla güvenli bir alanda deneyimlerini paylaşıyorlar.

MEKTUP ARKADAŞLIĞI

Neler yapıyorlar? @macerafabrikası yaklaşık bir yıldır Instagram üzerinden faaliyet gösteriyor. Bu hesapta ebeveyn ve çocuklar için pek çok ücretsiz atölye düzenleniyor, yetişkinler için mühim meseleler üzerine canlı yayınlar yapılıyor. Mektup arkadaşlığı projesiyle çocuklar mektupla tanışıyor, sağlıklı atıştırmalık tarifleriyle paketli gıdalara alternatif üretiyorlar. Dua ve salavat zinciriyle birlikte olmanın hazzını yaşarken, seviyelerine uygun tefsir, fıkıh ve siyer paylaşımlarıyla Kur’an-ı Kerim’i anlamak için bir adım daha atıyorlar. Belki de pek çoğu ilk kez Macera Fabrikası’nda yer alabilmek, videosunu kendisi gibi çocuklarla paylaşabilmek için kamera karşısına geçiyor, heyecanlarına tanık olduğumuz yavrular bu sayede özgüven tazeliyor, yeni bir deneyim kazanıyorlar. Kitap, deney, oyun, etkinlik önerileriyle birbirlerini faydalı işlere yönlendiriyorlar.

GÜÇLÜ BİR SU KAYNAĞI GİBİ

“Macera Fabrikası etrafına güç veren, değdiği yeri yeşerten bir su kaynağına benzer. Her bir çocuk bu kaynaktaki su damlacıklarından birisidir ve sahip olduğu enerji, yetenek, kendine özgü hal ve güzel karakterle dünyaya ve geleceğe doğru akacak, cana can katacak, geleceğe ışık olacak bir cevherdir. Çocuklar için yola çıktık ve bu zorlu günlerde onların yanında olmayı borç biliyoruz. Bizler, bu süreçte çocukların kendilerini keşfetmelerini, ilgi alanları belirlemelerini ve bu yönde çalışmalar yapmalarını destekliyoruz.” diyen Macera Fabrikası’nın kurucuları Ayşe Can Yağmur, Nurcan Avcı Bayraktar, Sedanur Akçay, Leyla Ayçiçek, Nurgül Yörük ve Âliye Tamer hanımlar, bu projeyi STK’ya dönüştürmenin hayalini kuruyor. Bu hayalin gerçek olması için ihtiyaçları olan küçük bir destektir belki de. Macera Fabrikası l’afacan çocukları ve gönüllülerini bekliyor. L’afacan ne mi?

  • Lazım olan meziyetlere sahip,
  • Ahlaklı,
  • Farkında,
  • Akıllı,
  • Cesur,
  • Azimli,
  • Nesiller
  • demek.
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