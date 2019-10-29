Mahmut Baldemir'den Siirt Film Festivali'ne dair önemli açıklamalar

Siirt'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan uluslararası Film Festivali için neler söylemek istersiniz? Beklentilerinizi alabilir miyim?

Söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Şuanda 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin başlamasına sayılı günler var. Birbirinden değerli Jüri üyelerimiz ve konuklarımızla sabırsızlık içinde bekliyoruz. Sanki ilk defa düzenliyormuşuz gibi heyecanlıyım. Sanırım doğru olanda bu; ilk günkü heyecanımızı kaybetmemek. Böyle güzel bir organizasyonun bir parçası hele ki Festival Direktörü olmak benim için oldukça gurur verici. 2. Uluslararası Siirt Kısa film Festivali için çok değerli kurumlar çok değerli desteklerde bulundu. Öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Baknlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt Üniversitesi.

Bu yüzden onları burada anmadan geçemeyeceğim. Eğer şuanda bu festival bu kadar ilerleyip ve Siirt şehrinde oluşan bu festival ses getirebildiyse oturup düşünmek lazım. Bu yüzden öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sineme Genel Müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Genç sinemacıların en büyük destekçilerinden olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü gençlerin sinema adına projeler geliştirmesi ve üretmesi için aradı ardına destekler vermekte aynı zamanda devasa projelere imza atmaktadır. Sinema Genel Müdürlüğü 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin baş mimarlarından biridir. Bu projenin gerçekleşmesini Sinema Genel Müdürlüğünün vizyonuna borçluyuz.

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Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali daha düşünce aşamasındayken nasıl hayata geçireleceği hakında kaygılarımız vardı. Çünkü başarı kolay elde edilebilen bir olgu değildir. Bu konuda bizi cesaretlendiren ve her anımızda bilgisiyle destek çıkan Prf. Dr. Sayın Yasin Aktay'a teşekkür etmeden geçemem. Kendisi bu toprakların Siirt'in yetiştirdiği çok önemli bir entelektüel olmanın yanı sıra bölgenin yararı için çaba gösteren herkesin en büyük destekçisidir. Farklı siyasi görüşe sahip sanatçıların Prf. Dr. Sayın Yasin Aktay'ı tanıdıklarında nasıl etkilendiklerine bir çok kez tanık oldum. Prf. Dr. Sayın Yasin Aktay'ın bu projedeki desteği anlatılamaz. Kendisi de bir akademisyen olduğu için projeyi duyduğu ilk andan beri gençlerin kazanımlarının ne kadar yüksek olacağını ve böyle bir projenin gençlere neler katacağının farkındaydı. Adeta taş üstüne taş koyarak projenin şu anki haline dönüşmesine büyük katkılar sağladı.

Keza Siirt için büyük çabalar gösteren vatansever ve sanat aşığı Siirt Valisi Sayın Ali Fuat Atik projeyi duyduğu andan itibaren adeta seferber oldu. Neredeyse her anı dolu olan Ali Fuat Bey bu festivalin düzenlenmesinde uykusundan ve dinlenme zamanlarından bize zaman ayırarak festivalin ev sahipliğini üstlendi. Siirt şehrinin ve Siirtlilerin geçmişten günümüze olan bağını bilen Siirt Valisi Sayın Ali Fuat Atik bu bağı güçlendirmek için hiç düşünmeden adım attı.

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DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) ve DİKA Genel Sekreteri Sayın Yılmaz Altındağ birçok önemli projeye imza atarak bölgedeki en büyük proje destekçisi olarak canla başla ardı ardına projelere imza atıyor. Sadece Siirt Dika'ya bağlı olan bütün illerde Yılmaz Altındağ'ın imzasını görebiliriz. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivalinin Sosyo-kültürel ve Ekonomik dönüşümlerinin farkında olan DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) hiç tereddütsüz elini taşın altına koyarak projenin ses getirmesinde en büyük destekçilerinden biri haline geldi. 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Uluslararası siirt Kısa Film Festivali'nde de büyük çabalar harcayan DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) ve DİKA Genel Sekreteri Sayın Yılmaz Aldındağ'a teşekkür ederim.

Siirt Üniversitesi Bildiğiniz üzere 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin de Üniversitede düzenlenmesini sağlayarak Halk ve öğrencilerin bir arada Festival çoşkusu yaşamalarına katkı sağladı. 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali de bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında Siirt üniversitesi'nde gerçekleşecek. Festivalin her anında desteklerini esirgemeyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü adeta festivalin bel kemiği durumuna dönüştü.

Beklentilerimi sormuşsunuz. Bense beklentilerimin ötesinde bir şey söylemek istiyorum; Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği olarak Dernek Başkanımız ve aynı zamanda Genel Direktörümüz Baran Mayda ile 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'ni düzenlemek için bir araya geldiğimiz ilk anı düşünüyorum. Gözlerimi kapatıp açıyorum, doğru bir adım atmışız. Şuan da 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'ni gerçekleştiriyoruz.

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Baran Mayda ismi gerçekten bu tür organizasyonlar için herkesin parmakla gösterdiği biri. Bu Festivalin de Genel direktörü ve siz de burada Festival Direktörü olarak görev yapacaksınız. İkinizin de gençleri nasıl desteklediğinizi biliyoruz. Bu festivalde genç sinemacıları neler bekliyor?

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Genel Direktörü Baran Mayda ve benim üstlenmiş olduğum Festival Direktörü ünvanları bizim için sadece birer ibare. Bildiğiniz üzere Baran Mayda Prodüktür ve alanında çeşitli başarılara imsa attı. Bende 2005 yılından beri Sektör içinde birbirinden değerli projede yer aldım. 2013 itibari ile sektör içerisinde yönetmen olarak çalıştım ve bunların çoğunu da Baran Mayda ile birlikte gerçekleştirdik. Bizim buradaki tek derdimiz genç sinemacıların bir şans yakalaması ve gelecekte sinema adına yapacakları işler adına bir ışık olması.

Birbirinde değerli Jüri üyelerini genç sinemacı arkadaşlarımıza tanıtmadan edemeyeceğim. Ana Jüri başkanlığını Ömer Uğur'un üstlendiği Jüri üyelerimiz, İlhan Şeşen, Bülent Bilgiç, Çağlar Gözüaçık, Erkan Bektaş, Hakan Haksun, Umur Turagay, Canan Kaya, Şermin Hürmeriç, Süleyman Civliz, Engin Öztürk, Tümay Özokur, Vadullah Taş, Jale Atabey Özberk.

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nde birbirinden usta yönetmenler, yapımcılar, oyuncular, senaristler, VFX Süper Vizör, Kurgu Yönetmeni ve daha bir çok usta ile bir araya gelme söyleşi ve atölyelerle kendilerini bir adım öteye götürebilecek ve ileride neler yapabileceklerine dair fikirler edinecekler. Genç sinemacıları beklentilerinin ilerisine taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.

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Festivallerin bir şehre katkısı sizce nedir?

Festivallerin düzenlendiği şehre yapmış olduğu katkılar göz ardı edilemez. öncelikle sosyo-kültürel katkısı çok yüksektir. insanlkarın birbirini anlaması, empati, kaynaşma, küştürel etkileşim vb. Bunların yanında Ekonomik tarafıda azımsanmayacak düzeydedir. şöyle bir düşünün kültürel faliyetlerin yapıldığı bir bölge istikrarlıdır ve ekonomik faliyetlerde istikrarı sever. Yani Festivaller sadece Kültürel değil aynı zamanda ekonomik faliyetleride beraberinde getirir.

Siirt misal bir altın portakala dönüşür mü?

Başlangıçta her festival kendine bir örnek seçerek ilerler. Önemli olan Yapmış olduğunuz faliyette ileriye dönük vizyonunuzu ve misyonunuzu seçmektir. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği olarak ilk adım attığımız andan itibaren Genel Direktörümüz Baran Mayda ve benim genç sinemacılara ne katabiliriz düşüncesiydi. 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali ile genç sinemacıları destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Prf. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt Üniversitesi ve Siirt Rektörlüğünün destekleriyle genç sinemacılara katkılarda bulunduk. Şuan 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin gerçekleştiriyoruz. ileride neler mi olacak; bügün ne yaparsak ileride de onunla karşılaşacağız.

Kendinizde bir yönetmen olarak genç sinemacılara tavsiyeniz nelerdir?

Birilerine öğüt vermek ya da tavsiye vermek pek tarzım değildir. İllaki bir şeyler söylemek gerekiyorsa kendime verdiğim tavsiyeleri verebilirim. Öncelikle kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Bunun gerçekleşmesi için neler yapıyorsunuz? Çok fazla inişli çıkışlı bir yola girdiklerini bilmeleri gerekir. Bazen tek başınıza yürüyeceğinizi unutmamalı, yanınızda sizinle yürüyenleri de yarı yolda bırakmamalısınız. herkesin kendine sorması gereken sorular vardır. Genç sinemacılarında kendine sorması gereken bir soru var. Bunu yapmayı gerçekten istiyor muyum?

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