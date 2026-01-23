Yeni Şafak
Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

21:2723/01/2026, Cuma
DHA
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplamda 116 mahallede 2 bin 683 kilometre yol yeniden ulaşıma açtı.

Malatya'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu kapanan 116 yerleşim yeri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinden itibaren şehrin tamamında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişiyor. Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında; Akçadağ'da 26, Arapgi'der 12, Arguvan'da 7, Battalgazi'de 12, Darende'de 7, Doğanşehir'de 2, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 18, Kuluncak'ta 3, Kale'de 11, Yazıhan'da 7, Yeşilyurt'da 4, Pütürge'de 2 olmak üzere toplamda 116 mahallede 2 bin 683 kilometre yol yeniden ulaşıma açıldı.



