Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Manzara izlerken 15 metreden düştü film gibi operasyonla kurtarıldı

Manzara izlerken 15 metreden düştü film gibi operasyonla kurtarıldı

15:5422/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Manzara izlerken 15 metreden düştü film gibi operasyonla kurtarıldı
Manzara izlerken 15 metreden düştü film gibi operasyonla kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında manzara izlemek isteyen 33 yaşındaki Erman Güven, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten sarp alanda bulunan çalılıkların arasına düştü. Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında manzara izlemek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten sarp alanda bulunan çalılıkların arasına düştü. Çığlıklarla yardım isteyen adam, itfaiye ve AFAD ekiplerinin zorlu bir operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olay, saat 13.15 sularında Düden Şelalesi'nin seyir alanına yakın bölgede meydana geldi. Manzarayı izlemek için yeşil alana çıkan 33 yaşındaki Erman Güven, ayağının kayması sonucu şelale kenarındaki sarp yamaca yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çalılıklar arasında sıkışan Güven, bulunduğu noktada yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

45 dakikalık operasyonla kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce çalılık alanı temizledi, ardından halatlar yardımıyla bölgeye iniş yaparak Erman Güven'e ulaştı. Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Ziyaretçiler kurtarılma anını anbean seyretti

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi. Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kol ile bacaklarında kırıklar olduğu belirtilen Güven, ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Antalya
#Kepez
#Düden Şelalesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...