Mardin'de okuma yazma kursunu tamamlayıp, cübbe giyip mezun oldular

Midyat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi’nde Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okuma yazma bilmeyen annelere yönelik kurs düzenlendi. Eğitmen Narin Arık’ın verdiği eğitimler 3 ay sürdü. Haftanın 3 günü, günde 4 saat olmak üzere haftalık 12 saat yapılan derslere 30-60 yaş aralığındaki 15 kadın katıldı. Kursun sonunda da katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Törene Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Arslan, Müdür Yardımcısı Baran Selimoğlu, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Ercan Altaş ve merkez çalışanları katıldı.

‘HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK’

Eğitmen Narin Arık, kurs sürecini anlatarak, “Toplam 15 mezun öğrencimiz var. Kadınlarımız buraya ilk geldiklerinde hiçbir şekilde okuma yazma bilmiyorlardı. Hatta çoğu ilk defa kalemi eline alıyordu. 3 aylık süreçte bazıları zorlansa da çoğu başarıyla okuma yazmayı öğrendi. Hepsinin içinde geçmişten kalan bir umut, ertelenmiş hayalleri vardı. Biz bu kursta aslında bir anlamda o hayalleri gerçekleştirdik. Bugün de onlara cübbe giydirip, mezuniyetlerini kutladık. Geçmişte olan hayallerini gerçekleştirmiş olduk. Bazısı tarlaya gitmek zorunda kalmış, kimisi erken yaşta evlenmiş, kimisinin ailesi izin vermemiş. Hepsinin bu şekilde farklı hayat hikayeleri var ama hepsinin içindeki o duygu, yıllar sonra yeniden canlandı. Bir kursiyerimin okuma yazma öğrendiğini gördüğümde gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu nedenle elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum” dedi.

‘KADINLARIMIZ UFUKLARINI GENİŞLETİYOR’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, “Katılımcılarımızın çoğu belirli yaşın üzerindeler. Zamanında çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememiş, dezavantajlı durumda olan birçok kadına okuma yazma öğrenme imkanı sağladık, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün açtığı kurslar sayesinde. Bu tür çalışmalar toplumumuz açısından çok önemli yere sahip. Hem kültürümüzde hem dinimizde okumanın önemi büyüktür. Allah’ın ilk emri ‘Oku’ olmuştur. Bu anlamda kadınların dünyaya farklı bir gözle bakabilmeleri, ufuklarını genişletebilmeleri için bugün okuma yazma öğrendiklerini belgeleyen bir sertifika töreni gerçekleştirdik. Benzer faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘KURSİYERLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ’