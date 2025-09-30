Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak sarı nokta hastalığına yol açabiliyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, telefon, tablet, bilgisayar, televizyon ekranları ve LED aydınlatmalardan yoğun şekilde yayılan mavi ışık, gözde yorgunluk, yanma ve kuruluk gibi şikayetlere neden oluyor. Uzun süreli maruziyet ise uyku düzenini bozarken, halk arasında "sarı nokta hastalığı" olarak bilinen makula dejenerasyonuna yol açabiliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir, mavi ışığın etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuru göz hastalığı olanların mavi ışığa karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Demir, göz ameliyatı geçirenler, açık renkli göze sahip kişiler, uygun olmayan ya da yıpranmış gözlük camı kullananlar ve ışığa hassasiyet yaratan ilaç tedavisi görenlerin mavi ışığın neden olabileceği risklere açık olduğuna dikkati çekerek, "Bu riskleri ekran kullanım süresini sınırlayarak, teknolojik cihazlarda mavi ışık filtresi özelliğini aktif hale getirerek, telefon ve tablette gece saatlerinde gece modu kullanarak, göz sağlığına uygun kaliteli gözlük camları tercih ederek, düzenli göz muayenesi yaptırarak azaltmak mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.





Mavi ışığa uzun süre maruz kalmanın, gözün arka bölümünde yer alan ve görme merkezi olan makula tabakasına zarar verebileceğine dikkati çeken Demir, "Bu zarar sonucunda yaşlılığa bağlı makula dejenerasyonu, halk arasında bilinen adıyla sarı nokta hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Fakat mavi ışığın sadece zararlı yönleri yoktur. Mavi ışık gündüz saatlerinde uyanıklığı artırır, ruh halini iyileştirir, vücudun biyolojik saatini düzenler." değerlendirmelerinde bulundu.





"Her problemin mavi ışıktan kaynaklanmayabileceği de unutulmamalıdır"

Demir, her göz rahatsızlığının yalnızca mavi ışığa bağlanmaması gerektiğini, yapay ışık kaynaklarının modern yaşamın olağan parçaları haline gelmesiyle mavi ışığa maruziyetin arttığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: