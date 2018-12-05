Hayat Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiasına yalanlama
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Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiasına yalanlama

Sosyal medyada ortaya atılan 'Mehmet Ali Erbil vefat etti' iddiasınını yalanlayan doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Tedavisi devam ediyor inanmayın" dedi.

Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor.

Bir sosyal medya yalanı daha yürekleri ağızlara getirdi. Bir süredir tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in öldüğü haberleri ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil tarafından yalanlandı.

İnstagram hesabından açıklama yapan Prf. Dr. Yeşim Erbil, kardeşinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erbil'in açıklaması şöyle:

  • "Bazı haberler çıkmış, arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın."

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