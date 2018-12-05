Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiasına yalanlama

Bir sosyal medya yalanı daha yürekleri ağızlara getirdi. Bir süredir tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in öldüğü haberleri ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil tarafından yalanlandı.

İnstagram hesabından açıklama yapan Prf. Dr. Yeşim Erbil, kardeşinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erbil'in açıklaması şöyle:

"Bazı haberler çıkmış, arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın."

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