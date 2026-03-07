Melikgazi Belediyesi ramazanda gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşın gönlünde taht kuruyor

Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın adı Ramazan ayında vatandaşlarla iftar ve teravih programlarında sık sık bir araya gelerek ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde yaklaşık 600 bin kişilik bir aileyiz. El birliği ile gönül kardeşliği ile birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Vatandaşlarımızın isteklerinden ilham alarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz Ramazan ayında da dolu dolu gerçekleşiyor. Melikgazi Belediyesi otopark alanı, Recep Mamur Aşevi, Özhaseki Aşevi’nde kurulan iftar çadırlarımız her gün yaklaşık 2000 vatandaşımıza hizmet sağlıyor. Gerek şehrimizden gerek il dışından gelen vatandaşlarımızın istifade ettiği çadırlarımızdan vatandaşlarımızın oldukça memnun ayrılması bizleri de mutlu ediyor. Yıl boyunca hizmet veren Melikgazi Kıyafet Evimiz (MELKEV) ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu mübarek ayda da yanında. Kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, mont ve günlük kıyafet gibi temel giyim ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Melikgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze başvuruda bulunan vatandaşlarımızın sosyal yardım ve iaşe talepleri ise en çok hassasiyet gösterdiğimiz konular arasında. Her haneye dokunmak için özenle hazırladığımız iaşe kolilerimiz on binlerce aileye ulaşıyor. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran “Engelsiz Melikgazi” aracımız Ramazan ayında da yollarda. Bedensel engelli kardeşlerimizi evinden alıp, hastanede işlemleri bittiği zaman evlerine bırakıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin konforu için her şey düşünülmüş durumda. Hakeza renkli etkinliklerimiz de bizleri manevi atmosfer çatısı altında bir araya getiriyor. “İlk Orucum İlk İftarım” etkinliğimiz gibi çocuklarımızla ve aileleriyle bizleri bir araya getiren programlar düzenleyerek gönül sofrasında buluşuyoruz. İlk orucunu tutan çocuklarımızla aynı sofrada iftar yapmak gerçekten heyecan verici. Hamdolsun Ramazan ayı Melikgazi’de dolu dolu geçiyor. Melikgazi Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bizlere ulaşmak için, isteklerinizi, önerilerinizi iletmeniz için Melikgazi Belediyemizin dijital asistanı MEGA, Ramazan boyunca da 7/24 bir tık uzağınızda. 0530 253 91 91 / 0352 252 13 33 numaralı hatlarımızdan bizlere anında ulaşabilirsiniz. Yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.