Mersin'de hava sıcaklığı 19 dereceye çıktı: Kayısı ağaçları çiçeklendi

16:0222/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Kayısı ağacı
Kayısı ağacı

Mersin'in Mut ilçesinde hava sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Selamlı Mahallesi'nde kayısı ağaçları çiçeklendi. Çiçek açan kayısı bahçeleri, dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Selamlı Mahallesi'nde kayısı ağaçları çiçeklendi. Beyaza bürüyen kayısı bahçeleri, dronla görüntülendi. Mahalle Muhtarı Sedat Güleç, havaların iyi gitmesi ve yağışların artmasının bahçelerde çiçeklenmeyi sağladığını söyledi.

Bölgede özellikle "cebas red" olarak adlandırılan kayısı türünün ağaçlarında renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Güleç, "Ağaçlarımız inşallah don, soğuk ve doludan etkilenmez. Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Mut'ta kayısı çiçek açmışsa çiftçimizin de umudu açmış demektir." dedi.



#Çiçek
#Dron
#Kayısı
#Kayısı ağacı
#Mersin
#Mut
#tarım
