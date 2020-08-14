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Hayat Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?
DİNİ BİLGİLER

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin."(Mâide, 5/6) buyurulur. Peki mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusuna yanıt verdi. İşte mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusunun yanıtı...

Abdest nasıl alınır?
HAYAT
Abdest nasıl alınır?

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

  • Hanefîlere göre abdestin farzları, Kur’an-ı Kerim’de (Mâide, 5/6) ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır (Mevsılî, el-İhtiyar, I, 40-42).
  • Şâfiîlere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken âyetteki sırayı gözetmek) de farzdır (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 85-95).
  • Hanbelîler, tertibi ve bir görüşlerinde organların ara verilmeden art arda yıkanmasını/muvâlâtı (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 189, 191);
  • Mâlikîler ise, niyet ve abdest organlarının art arda yıkanması yanında, organların yıkanırken ovulmasını da abdestin farzlarından sayarlar (Haraşî, Şerhu Muhtasar, I, 120).

Abdestin ittifak edilen farzlarının ayrıntılarıyla ilgili de mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır. Hanbelîlere göre yüzü yıkamanın kapsamına ağza ve burna su vermek dâhildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 166). Aynı şekilde hem Mâlikîlere hem de Hanbelîlerce tercih edilen görüşe göre başın tamamını mesh etmek, başı mesh etme farzının kapsamındadır (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 175-176; Haraşî, Şerhu Muhtasar, I, 124-125).


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