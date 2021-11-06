Minikler Ketebe Çocuk'un etkinliğinde doyasıya eğlendiler

Bugüne kadar 40 çocuk kitabını yayın hayatına kazandıran Ketebe Çocuk Yayınları Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda minik okuyucularıyla bir araya gelerek hem eğlenceli hem eğitici bir etkinliğe imza attı. Üsküdar’da gerçekleşen etkinliğe Ketebe Çocuk okuyucusu minikler aileleriyle birlikte katıldı.

ÇOCUKLARIN İLK YAZARLIK DENEYİMİ

Ketebe çocuk kitapları editörü Didem Demirel ile çocuklar; önce hep birlikte eğlenceli bir hikâye oluşturdular. Daha sonra oluşturdukları hikâyeyi resimleyerek kitaplaştırdılar. Her biri kendi kitabına sahip olan çocuklar kitaplarını bir sevdiklerine imzalayarak ilk yazarlık deneyimlerini mutlulukla tamamladılar. Demirel “Bugün çocuklarla beraber bir hikâye oluşturduk. Bu benim için çok özel bir hikâye oldu. Birçok çocuk ve birçok hayal gücü...

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Güçlerimizi birleştirip kendi hikayemizi yazdık ve ardından herkes aklında canlandırdığı, her biri bambaşka renklere sahip resimlerle kendi kitaplarını oluşturdu. Ortaya çıkan resimleri tek tek konuştuk, aynı hikâyeden nasıl olup da bambaşka resimler ortaya çıktığını düşündük. Hayal kurmaktan, hayallerimizi renklendirmekten hiç vazgeçmeyeceğimize dair birbirimize söz verdik. Uzun bir aradan sonra, Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle çocuklarla buluşmak çok keyifliydi” dedi.

KİTABINI OKUYARAK ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kitap Yapma Atölyesi sonrası Ketebe Çocuk’tan yayımlanan Gölgem ve Ben kitabının yazarı Cansu Sabetrasekh kitabını okuyarak çocuklarla buluştu. Gölge etkinliği ile eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar Cansu Sabetrasekh’le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.

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ÇOCUKLAR GÖLGE ATÖLYESİ GELİŞTİRDİ

Ketebe Çocuk’un “Gölgem Ve Ben” kitabının Yazarı Cansu Sabetrasekh ve çocukların gerçekleştirdiği gölge atölyesinde eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yazar Cansu Sabetrasekh etkinlikle ilgili olarak “Bugün Gölge etkinliği için çocuklarla bir araya geldik.

Uzun zamandır herkes kendi köşesine çekilmişti ve yeniden çocuklarla buluşmak çok heyecan vericiydi. Çocuklarla birlikte önce Gölgem ve Ben adlı kitabımızı okuduk, görünmek ve saklanmak üzerine konuştuk. Görünür olmak fark edilmek kimi zaman heyecanlı kimi zaman da endişe verici olabiliyor. Bazen saklanma bazen bulunma ihtiyacı duyuyoruz. Kendimizi ve gölgemizi tanımak için birlikte resim yaptık, gölgemize daha yakından baktık. Bugün çocuklarla buluşmak ve bu duyguları paylaşmak beni çok mutlu etti,” dedi.

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