Mitoloji Festivali sona erdi

Direktörlüğünü Gülşah Elikbank’ın yaptığı, festivalin kapanışında, “Ülgen (İyilik)” Ödülü yönetmen Derviş Zaim’e, “Mergen (Bilgelik)” Ödülü arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul’a verildi. Kısa film yarışmasında ise İlyas Soner Yıldırım, Alkarısı filmiyle ödüle değer görüldü. Bu yıl LUGAL Games iş birliğiyle programa eklenen Dijital Oyun Yarışması’nın En İyi Oyun Ödülü’nü Anathex isimli oyunlarıyla Holy Marmot ekibi kazandı.