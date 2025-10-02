Yeni Şafak
Mitoloji Festivali sona erdi

Mitoloji Festivali sona erdi

04:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
“İnsanlığın Ortak Hikâyesi” sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 22–30 Eylül 2025 arasında İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleşti.

Direktörlüğünü Gülşah Elikbank’ın yaptığı, festivalin kapanışında, “Ülgen (İyilik)” Ödülü yönetmen Derviş Zaim’e, “Mergen (Bilgelik)” Ödülü arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul’a verildi. Kısa film yarışmasında ise İlyas Soner Yıldırım, Alkarısı filmiyle ödüle değer görüldü. Bu yıl LUGAL Games iş birliğiyle programa eklenen Dijital Oyun Yarışması’nın En İyi Oyun Ödülü’nü Anathex isimli oyunlarıyla Holy Marmot ekibi kazandı.



