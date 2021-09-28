‘Müfreze’ çıkarma yapıyor: 1 Ekim'de sinemalarda

Etnik köken ayırmadan vatan topraklarına dair ne varsa değerli olduğunu ve bu değer için her türlü fedakarlığın yapılabileceğini anlatan "Müfreze" 1 Ekim cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

TSC Medya tarafından hazırlanan, dağıtımını CGV Mars'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını ise Sinan Taşçı üstlendi. İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral, ve Rabia Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı "Müfreze" filmi; Türk Askeri'nin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsünü anlatıyor.

