Hayat Müfrezeçıkarma yapıyor 1 Ekimde sinemalarda
KÜLTÜR SANAT

‘Müfreze’ çıkarma yapıyor: 1 Ekim'de sinemalarda

Kaliteli oyuncu kadrosu, konusu, senaryosu ve türü ile çok sayıda kitlelere hitabe edecek olan Müfreze filmi beyaz perdede yerini alıyor. Filmseverler tarafından heyecanla beklenen Müfreze filmi 1 Ekim'de izleyicisi ile buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Müfreze’ çıkarma yapıyor: 1 Ekimde sinemalarda
Müfreze filmi, bir askeri birliği Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğun kurtarılma operasyonunu konu alıyor.

Etnik köken ayırmadan vatan topraklarına dair ne varsa değerli olduğunu ve bu değer için her türlü fedakarlığın yapılabileceğini anlatan "Müfreze" 1 Ekim cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.
TSC Medya tarafından hazırlanan, dağıtımını CGV Mars'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını ise Sinan Taşçı üstlendi. İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral, ve Rabia Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı "Müfreze" filmi; Türk Askeri'nin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsünü anlatıyor.


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