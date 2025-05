Murat Ülker 'Satın alma değil satın almak' diyerek anlattı: Müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız?

Niye önemlidir satın almak işlevi? Çünkü o işlev olmadan hiçbir şey olmaz, başlangıcıdır her şeyin!

Veri analitiği, yapay zeka destekli öngörme algoritmaları, akıllı tedarik zincirleri, risk haritaları, hatta dijital ikiz teknolojisi, bunlar lüks değil artık, rekabetçi olmanın gereğidir. Veriyle konuşan, teknolojiyle düşünen, hızlı aksiyon alabilen bir satın almak yapısı kurmak zorundayız. Çünkü inovasyon, hazır olanı tercih eder ve her zaman en hazır biz olmalıyız.

Yıllar önce serbest ticaret, arz kalite ve güvenliği sorun teşkil ederken ülkemizde biz çare olarak yağ, şeker, süt, kağıt ve karton anbalaj, pvs, pet ve bopp filmler, baskı işlerine yatırım yaparak dikey entegrasyon sağlamıştık. Bu bize kalite ve maliyet kontrolünde çok yararlı oldu. En önemlisi tedariğin devamlılığı idi. Ama Sabri beyin koyduğu bir prensip vardı ki, bizi çok başarılı kıldı: Her iş kendi başına başarılı olmalıydı; piyasada lider olmalıydı. Ama gruptaki her şirket tedarikte bağımsız hareket etmeli; kalite, maliyet ve sürekliliği öncelemeliydi. Bu şekilde biz mecburen yatırım yaptığımız her kategoride piyasa lideri olduk. Daha sonra gelişen ekonomimize ve artan ticaret serbestisine göre stratejik önemi azalan bu işleri satarak, ana işimize odaklandık ve global ölçeğe ulaştık, şükrolsun.