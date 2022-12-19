Hayat Müzikle teşekkür ettiler Dünya Göçmenler Gününde göçmen sanatçılar için konser düzenlendi
KÜLTÜR SANAT

Müzikle teşekkür ettiler: Dünya Göçmenler Günü’nde göçmen sanatçılar için konser düzenlendi

Dünya Göçmenler Günü’nde Türkiye’de yaşayan Kanada, Fransa, Doğu Türkistan, Tunus, Filistin, Lübnan, Ürdün, Yemen, Irak ve Suriyeli 17 sanatçı konser verdi. Şarkılarda göç ve ülke hasreti vardı. Türkiye’de tanışıp evlenen Doğu Türkistanlı Hayrünnisa ve Amir Kılıç çifti “Şanlı Türkiye” eserini seslendirdi. Çift, “Türkiye’yi çok seviyoruz. Müziğimizle de teşekkür etmek istedik” dediler.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Müzikle teşekkür ettiler: Dünya Göçmenler Günü’nde göçmen sanatçılar için konser düzenlendi
​Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Göçmenler Günü’nde göçmen sanatçılar için bir konser düzenledi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Göçmenler Günü’nde göçmen sanatçılar için bir konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısı ve Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğindeki program dün akşam Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kanada, Fransa, Doğu Türkistan, Tunus, Filistin, Lübnan, Ürdün, Yemen, Irak, Suriye’den 14 müzisyen 16 eser seslendirdi. Ülkemiz sanatçılarından Aykut Kuşkaya, İzzet Okumuş ve Mehmet Ali Aslan da eserleriyle göçmen sanatçılara eşlik etti. Farklı milletlerin ortak kültürüne ait eserlerin icra edildiği konserde, sanatçılar bilindik şarkıları farklı tınılarda dinleyiciyle buluşturdu. İki bölümden oluşan konsere Mehcer korosu da katıldı.

Konser öncesi fuaye alanında, göçmen sanatçıların eserlerinden oluşan “Dünya Göçmenler Günü Özel Sergisi” ziyarete açıldı. Beş ülkeden dokuz sanatçının çalışmaları arasında geri dönüşüm-kolaj, resim, rölyef kabartma sanatı, karikatür, minyatür, heykel türünde eserler yer aldı. Program tüm sanatçıların eşlik ettiği “Mawtini ‘Vatanım’ ve Bir Avuçtuk Biz” eserlerinin okunmasıyla sona erdi.

MÜZİĞİMLE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM

Mülteciler Günü Konseri, ilklere de sahne oldu. Doğu Türkistanlı Hayrünnisa ve Amir Kılıç çiftinin Türkiye için bestelediği, sözü ve müziği kendilerine ait “Şanlı Türkiye” eserinin ilk canlı performansı gerçekleştirildi. Türkiye’de sanat sayesinde yolları kesişen ve evlenen çift şöyle konuştu: “Biz Uygur Türküyüz, Türkiye’yi de çok seviyoruz. Müziğimizle de teşekkür etmek istedik. Şarkının sözlerini mart ayında yazmaya başladık. Türk arkadaşlarımızın desteğiyle son halini verdik ve 30 Ağustos’ta yayınladık. Konserle, sesimizi daha çok kişiye duyurduğumuz için mutlu olduk. Bir gün inşallah kendi ülkemizde de böyle şarkılar söyleriz.”

Hayrünnisa ve Amir Kılıç
Hayrünnisa ve Amir Kılıç

FARKLILIKLARIN AHENGİNİ YANSITTIK

  • Kadir Has Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Kanadalı solist ve bendir sanatçısı Sarah Elizabeth Atkinson da uzun zamandır ülkemizde yaşayan göçmen sanatçılardan. Üniversitesinde seçmeli olarak müzik dersleri de veren Atkinson, halk müziğini ustalarından öğrenmek için 20 yıl önce ülkesinden ayrılmış.
  • Sarah Elizabeth Atkinson
    Sarah Elizabeth Atkinson
  • Farklı ülkelerde geleneksel müzik aletlerinin izini süren Atkinson macerasını şöyle anlattı: “Halk müziği sevgim, beni Balkan ülkelerinden Ermenistan’a kadar birçok ülkeye götürdü. Bendir ile pandemiden önce Taksim’deki bir kültür merkezinde tanıştım. Farklı kültürlerden birçok insanla çeşitli müzikleri çaldık ve söyledik. Bu akşam da farklı ülkelerden farklı müzik ve eserlerle insanların ruhuna dokunarak farklılıkların ahengini aktarmaya çalıştık.”

Abtsam Amoud
Abtsam Amoud

Türkiye’de sanatımı insanlarla paylaşıyorum

Sergide eserleri bulunan Suriyeli geri dönüşüm ve kolaj sanatçısı Abtsam Amoud bu özel günde bir araya gelen göçmen sanatçıların Türkiye’de buluşmasından duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Sanatçı, ailece Türkiye’de sanata katkı verdikleri için mutlu olduğunu dile getirerek hayatının zor bir zamanında oğlu sayesinde kolaj çalışmalarına başladığını söyledi. Amoud, “İstanbul’a 2016 yılında geldim. Dönüşüm ve kolaj üzerine tablolar yapıyorum. Ülkemden uzak olduğum için üzülsem de sanatımı insanlarla paylaşabildiğim için Türkiye’ye minnettarım. Sergiye iki yeni eser ürettim. Bunlardan biri savaşın etkilerini, diğeri ise evsel atıkların çevreyi korumak için geri dönüştürülmesi gerektiğini anlatıyor” dedi.

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