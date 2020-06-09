Nane limondan vazgeçin: Mide bulantısı bu hastalıkların habercisi olabilir

Çoğu kez atalarımızdan bizlere aktarıla geldiği üzere nane-limon kaynatarak bulantı hissini ortadan kaldırabilsek de, bazen nane-limon ile geçiştirilemeyecek şekilde ciddi sorunlardan kaynaklanabiliyor mide bulantısı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasına haline gelen stresten gürültülü veya havasız ortama, açlıktan aşırı yemeye dek birçok etkenin mide bulantısına yol açabildiğini belirerek “Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Bulantı olunca ilk iş temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek olmalıdır. Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Bunun haricinde bilmediğimiz, kulaktan dolma önerilerle bitkisel karışımlar içmekten kaçınmak gerekir. Çünkü hangi insanda hangi etkiye yol açacağı bilinemez; ayrıca karaciğeri ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu arada eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa ve bulantıya eşlik eden başka şikayetler oluyorsa mutlaka hekime görünmek gerekir” dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Mide bulantısına yok açan pek çok hastalığın bu ve başka hastalıklarda kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin de bulantıya yol açabildiğini belirten Dr. Kerim Çıkım, yol açtığı huzursuzluk hissinin kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen çoğunlukla doktora gitme gereği duyulmadığını söyledi.

Mide bulantısının bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olabildiğini vurgulayan Çıkım “Mide bağırsak hastalıklarından hepatite, göz hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara, besin zehirlenmesinden kalp krizi ve kansere dek bir çok ciddi hastalığın belirtisi olabildiğinden, kişide bulantıya eşlik eden başka şikayetler varsa, özellikle bir iki günden uzun sürmüşse doktora görünmek gerekiyor. Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor. O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda da ilk belirtilerden biridir bulantı; beraberinde iştahsızlık ve mide ağrısı eşlik edebiliyor. Safra kesesinde çamur veya taş olduğunda da safranın kasılmasına bağlı bulantı hissi, devamında kusma olabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Bulantıya bu şikayetlerden en az biri eşlik ediyorsa dikkat!

• Kusma

• Karın ağrısı, göğüs ağrısı, karın krampları

• İshal

• Bulanık görme

• Bilinç bulanıklığı, bayılma

• Cildin soğuk ve nemli, terli olması

• Çarpıntı

• Eklem-kas-boyun ağrısı

Mide bulantısı bu hastalıkların alarm zili olabilir!

• Kalp krizi

• Mide ve bağırsak hastalıkları

• Virüsler ve bakteriler

• Karaciğer hastalıkları

• Kanser

• Besin zehirlenmesi

• Migren

• Psikolojik hastalıklar

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