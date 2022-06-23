Hayat Neşet Ertaşın yaşam öyküsü Garip Bülbül 23 Aralıkta vizyona giriyor
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Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü 'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyona giriyor

Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü, 'Garip Bülbül Neşet Ertaş', ismiyle beyaz perdeye taşınıyor. 23 Aralık'ta vizyona girecek filmde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, annesini ise şarkıcı Zara oynayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Neşet Ertaşın yaşam öyküsü Garip Bülbül 23 Aralıkta vizyona giriyor
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş’ın yaşam öyküsü, “Garip Bülbül Neşet Ertaş”, ismiyle beyazperdeye taşınıyor. 23 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak filmin oyuncu kadrosu da belli oldu. Ayla, Müslüm ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi beğenilen yapımlara imza atan Dijital Sanatlar’ın üstlendiği filmin senaryosu Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlandı, Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı. Filmde, Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, çocukluğunu Onur Efe Şahin, gençliğini ise Bektaş Dolu canlandırırken, Neşet Ertaş’ın annesi rolünü müzisyen Zara üstlenecek. Filmde Timuçin Esen yeniden Müslüm Gürses rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül (solda), çocukluğunu Onur Efe Şahin (önde), gençliğini ise Bektaş Dolu (sağda) canlan- dıracak. Ertaş’ın annesi rolünü müzisyen Zara (ortada) üstlenecek.
Filmde, Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül (solda), çocukluğunu Onur Efe Şahin (önde), gençliğini ise Bektaş Dolu (sağda) canlan- dıracak. Ertaş’ın annesi rolünü müzisyen Zara (ortada) üstlenecek.

OYUNCU KADROSU ŞÖYLE

Filmin oyuncu kadrosu şöyle: Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin.

Mahkemelik olmuştu

  • Dijital Sanatlar Yapımevi, Ertaş’ın hayatını konu alan, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için çalışmalara başlamış, filmin fragmanı da geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan dava ile çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nde görülen dava yapımcının lehine sonuçlandı ve kararda; ‘sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz’ bilgisi yer aldı.
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