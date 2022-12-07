Netflix’in skandal Türkiye haritası Yunanistan'ın gündeminde: Bir tek soru sordular

Netflix’te yer alan ‘Pepsi, Where's My Jet’ adlı dizide 20 yaşındaki bir gencin jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesi yer alıyor. Amerika’da hukuk derslerinde okutulan ‘Pepsi, Where’s My Jet’ isimli mini dizi dijital medya platformunda yayınlandı. Dizinin birinci bölümündeki bir sahne büyük tepki çekti. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak göründü.

İLK SKANDAL DEĞİL

Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren izleyiciler daha önce Netflix’in yapmış olduğu skandalları da hatırlattı. Söz konusu dijital platformun Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü.

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BELGESELDE DE AYNI REZALET

Netflix'in "İkinci Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları" adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.

YUNAN BASINI: BU NEYİ GÖSTERİYOR?

Söz konusu skandal haritaya Yunan basını da manşetine taşıdı. “Bu neyi gösteriyor” diye soran gazetede ayrıca yaşanan durumun Türk kamuoyunda tepkilere yol açtığı belirtildi. Ayrıca haberin devamında benzer bir olayın önceden de yaşandığı, 'Casus' isimli dizi de yine Türkiye'nin topraklarının bölündüğü ifade edildi.

HAYAT Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi