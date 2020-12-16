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Hayat Numarası Fasta yayınlanan Türk dizisinde paylaşıldı Geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyorlar
AKTÜEL

​Numarası Fas'ta yayınlanan Türk dizisinde paylaşıldı: Geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyorlar

Numarası Fas'ta yayınlanan Türk dizisinde paylaşıldı: Geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyorlar

Erol D. ‘Yemin’ adlı Türk dizisinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı şirkete dava açtı. Erol D. “Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yemin dizisi oyuncularının (solda) oynadığı bir sahnede numarası gösterilen vatandaş durumdan şikayetçi oldu.
Yemin dizisi oyuncularının (solda) oynadığı bir sahnede numarası gösterilen vatandaş durumdan şikayetçi oldu.

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı. Dava dilekçesinde, “Dizinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre’nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.’nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.

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EŞİYLE SORUN YAŞAMAYA BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, Erol D.’nin dizideki Cemre karakterinin numarası sanılarak Fas vatandaşları tarafından sürekli rahatsız edildiğinin belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

  • “Fas vatandaşları, Erol D.’yi gece geç saatlerde uykusundan uyandırarak rahatsız etmekte, mesajlar atmakta ve uygunsuz fotoğraflar göndermektedir. Dizinin içeriğinden haberdar olmayan Erol D. evliliği bakımından da sorun yaşamış, eşiyle uygunsuz gelen fotoğraflar yüzünden tartışmalı, gergin bir dönem geçirmiştir.
  • HUZURU KALMADI
  • Telefon kullanmak artık kendisi için çekilmez bir hale gelmiştir. Sosyal hayatında da büyük sorun yaşayan Erol D. gelen telefonlar yüzünden emekliliğin tadını çıkaramamış, huzurlu bir hayat sürememiştir. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi 7/24 dilini dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalmaktadır. Erol D.’nin hem evliliğini, hem de sosyal hayatını etkileyen bu sebepler manevi zarara yol açmıştır. Kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Telefon numarasının yurtdışına aktarılmasında rızasının olmadığı sabittir. Numarasının izinsiz kullanılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle 15 bin liralık manevi tazminatın davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz”

Kürşat Ömer yardım bekliyor: Acılı aile yardım eli bekliyor
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II. Beyazid’in sütannesinin türbesi harabeye döndü
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Fatih Cibali Mahallesi’ndeki Tahir Ağa Camisi içinde yer alan Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazid’in süt annesi Asude Hatun’un türbesi adeta harabeye döndü. Türbe içindeki Asude Hatun’un sandukası naylon branda ve üzerine konulan taşlarla kapatıldı. Türbenin içinde herhangi bir bakımın olmadığı, duvarlarında örümcek ağları ve salyangozların olduğu görüldü.
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5 asırdır ayakta kalmayı başaran çokgen kubbeli ve sülüs kitabeli türbede, herhangi bir bakımın olmadığı görülürken, kapısının kırık olduğu ve türbenin toz toprak içinde olduğu görüldü. Türbe içindeki Yasin-i Şerifin, süpürme fırçasının yanında olduğu ve herhangi bir çalışmanın olmadığı görülürken, tarihi türbenin adeta harabeye döndüğü görüldü. Türbenin yanında yer alan diğer tarihi mezarlarının taşlarının da bakımsızlıktan kırıldığı görüldü.
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Uzun süredir bakımın yapılmadığı görülen türbenin dış bahçe duvarlarının da yer yer döküldüğü, etrafında ağaç ve çöp yığınlarının olduğu görüldü. Harabeye dönen türbe dronla havadan görüntülendi.
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Durumun yakışmadığını anlatan mahalle sakini Dursun Ali Silan, “Bir şey diyemeyeceğim, cemaatin elinden gelen bir şey yok. Çünkü tarihi eserdir bir şeyini tutamazsınız. İlgili kurumların bununla ilgilenmesi lazım, onların olması gerekiyor. Mesela bizim burada bir Gül Camimiz var, senelerdir bakıma muhtaç, her tarafı dökülüyor. Tamam vakıflar güzel şeyler yapıyor ama bazı şeylere göz atması lazım. Öncelikli olması lazım. Bunun olmaması lazım, yakışmıyor” diye konuştu.
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II. Beyazid’in sütannesinin türbesi harabeye döndü
Osmanlı'nın sekizinci hükümdarı Sultan II. Bayezid'in sütannesi olan Asude Hatun'un türbesi, kırılan camları ve brandaya sarılı sandukasının toz toprak içinde olması hayrete düşürdü. Herhangi bir çalışmanın olmadığı türbe adeta harabeye dönerken, türbe dronla havadan görüntülendi.

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