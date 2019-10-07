Hayat Obeziteden karaciğerini kaybetti Yeğeni hayatını kurtardı
GENEL SAĞLIK

Obeziteden karaciğerini kaybetti: Yeğeni hayatını kurtardı

Mersin’de yaşayan 54 yaşındaki Faysal Kutlu, hareketsiz yaşamın neden olduğu fazla kilolarına bir de Hepatit B hastalığı eklenince 3 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı aldı. Kutlu’nun karaciğeri yüzde 10 çalışmaya başlayınca doktorlar nakil kararı verdi. Kutlu, yeğeninden alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Kutlu, Faysal Kutlu ve doktorları Prof. Dr. K. Yalçın Polat
Kerem Kutlu, Faysal Kutlu ve doktorları Prof. Dr. K. Yalçın Polat

Mersin’de yaşayan Faysal Kutlu, ilk olarak 1985 yılında bir sarılık geçirdi. Hastanede ilaç tedavisi alan Kutlu, hayatına bu şekilde devam etti. 2006 yılında tekrar rahatsızlanan Kutlu’nun karaciğerinin yüzde 10 çalıştığı belirlendi. Karaciğer yetmezliği tanısı sonrası ilaç tedavisi almaya başlayan Kutlu, yeğeninin düğünü için geldiği İstanbul’da yeniden rahatsızlandı. Acil karaciğer nakli olması gereken Kutlu’ya ilk olarak çocukları karaciğerini bağışlamak istedi. Yapılan tetkiklerde uyumsuzluk görülünce devreye 19 yaşındaki yeğeni Kerem Kutlu girdi.

DÜŞÜNECEK BİR ŞEY YOK

Amcasının hayatını kurtarmak için ameliyat masasına yatan Kerem Kutlu, “Hiç düşünmedim. Düşünecek de bir şey yoktu. Amcamın hayatının kurtulması için o karaciğerin verilmesi gerekiyordu” dedi.

10 saatlik operasyon sonrası Faysal Kutlu sağlığına kavuştu.

ARTIK EŞİM NE DERSE ONU YAPACAĞIM

Kutlu, hastalık nedeniyle halsizlik ve sürekli bir uykusuzluk hali yaşadığını anlatırken, “İlk olarak 1985 yılında sarılık geçirdim. 2006'da rahatsızlandım ve doktora gittim. Bana karaciğer nakli olman gerekiyor dediler. Başka bir hekime daha başvurdum o da kendine iyi bakarsan nakil olmadan yaşarsın dedi. Kendime 1-2 sene düzenli bakıp iyi hissedince boş verdim. Yeğenimin düğünü için Mersin'den İstanbul'a geldim. Düğünün ertesi günü ayaklarımda ve karnımda şişlik oluştu. Apar topar Mersin'e gittim. Yaklaşık 2 hafta orada tedavi gördüm. Akrabalarım tedavi için beni İstanbul'a çağırdı. Bu hastalık nedeniyle halsizlik yaşıyordum, iştahsızlık oluyordu, kendimi devamlı yorgun hissediyordum. Zararını düşünmeden canım ne istiyorsa yiyordum bu da obeziteye neden oldu ve karaciğerim zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Bundan sonrasında eşinin dediklerini yapacağını ifade eden Kutlu, “Eşim ne derse onu yiyeceğim, beslenmeme dikkat edeceğim, spor yapacağım. Allah razı olsun ki yeğenim bir an bile düşünmeden karaciğerini bağışladı” diye konuştu.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK HAYAT KURTARIYORSUNUZ

Amcasının hastalığını ilk duyduğu anda çok üzüldüğünü belirten Kerem Kutlu ise “Tüm aile ne yapacağımızı şaşırdık. Nakil olacağı belli olduğunda ilk önce kendi çocukları gönüllü oldu. Onlarınki uymayınca ben karaciğerimi bağışlamak istediğimi söyledim. Çok şükür benim uydu. Hiç düşünmedim. Amcamın hayatının kurtulması için o karaciğerin verilmesi gerekiyordu. Ameliyattan bir hafta sonra günlük yaşamınız devam ediyor” dedi.

  • Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. K. Yalçın Polat ise operasyon hakkında şu bilgileri verdi:
  • “Faysal Bey bize karaciğer yetmezliği tanısıyla geldi. Halk arasında bilinen adıyla siroz hastalığı vardı. Nedeni ise obeziteydi. Obezitenin kalbe, böbreğe, karaciğere ve vücudun diğer tüm organlarına zararı var. Karaciğer üzerinde ciddi rahatsızlıklara yol açan bir hastalık. Özelikle hepatit gibi yan hastalıkları olursa, bilinçsiz ilaç kullanımı varsa o zaman karaciğer yetmezliği hızlanır. Eğer karaciğer nakli olmazsa bu durumdaki hastaların 2 yıl içinde yüzde 70'ini kaybediyoruz. Çünkü, hastamızın karaciğerinin anca yüzde 10-15'i çalışıyordu. Şimdi sağlıklı bir yaşam sürebilecek”
  • BİNİNCİ VAKAMIZ İLE BİR REKOR OLDU
  • Faysal Kutlu’nun nakil merkezlerinde gerçekleştirdikleri bininci vaka olduğunu belirten Prof. Dr. K. Yalçın Polat, “8 yıllık programımızda nakil yaptığımız bininci vakamız oldu. 874’ü yetişkin, 126’sı çocuk olmak üzere 8 yılda bin hastayı sağlığına kavuşturarak dünya çapında bir başarıya imza attık. Merkez, gerçekleştirdiği karaciğer nakilleri sayesinde, 2 buçuk aylık bebekten 80 yaşına kadar her yaş grubundaki hastaya umut oldu” dedi.

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