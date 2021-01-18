Ordu Valisi Tuncay Sonel 2 bin yetimin mektubunda yazan isteği yerine getirdi:​ Bilgisayar isteyen de var yavru köpek isteyen de

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi. Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinesi, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

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Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

19 İLÇENİN KAYMAKAMIYLA HAZIRLANDI

Ordu genelinde 19 ilçede 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldığını ve onlara birer mektup gönderdiğini belirten Sonel, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımıza gönderdiğimiz mektupların son bölümünde, ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?’ diye sorduk. Mektuplar gelmeye başladı. Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, ‘Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz’ diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya’yı, Anıtkabir’i, Galata Kulesi’ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla, Ordu'muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik."

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DİĞER İHTİYAÇLARI DA KARŞILANACAK

Yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evleri de inceleyip başka nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etme imkanı bulduklarına vurgu yapan Sonel, "Bizler için yetim ve öksüzlerimiz, şehit ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok önemli. Onları sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman hatırlarını sormalı, yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz:" açıklamasında bulundu.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali Tuncay Sonel’in evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yarattı.

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FOTOĞRAF 20 Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2021 yılında seyahat eden sürücülere ve görev başında bulunan polislere çorba ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yeni yıla görevleri başında girecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hastane, itfaiye ve polis kontrol noktalarındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Vali ve Başkan, görevlilere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy yeni yıla Çarşı Polis Karakolu’nda girdi. Karakolda görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Ayyıldız, ayrıca telsizle anons geçerek görev başındaki personelinde yeni yılını kutladı Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile beraber Burdur girişinde bulunan uygulama noktasında görev alan polis ekiplerini ziyaret etti. 2021 yılının ilk dakikalarını, yeni yıla ailelerinden ayrı giren polis ekipleri ile beraber geçiren Vali Arslantaş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra pozitif bir tablo beklendiğini söyledi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Kent merkezindeki uygulama noktalarını tek tek dolaşan Seymenoğlu, görev yapan kamu personelinin yeni yılını tebrik etti. Aksaray’da yeni yıla girilen ilk dakikalarda uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlere katılan Vali Hamza Aydoğdu, saatler 00.02’yi gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri-Niğde karayolu ve kent merkezindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş’ten bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sungurbey Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şimşek, telsizden anons geçerek görevlilerin yeni yılını kutladı. Karabük Valisi Fuat Gürel Emniyet ve Jandarma kafamı noktalarını ziyaret ederek görevli personellerin yeni yılını kutladı. Vali Fuat Gürel, vatandaşlarınn huzur ve güvenliği için Perşembe akşamı 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek yılbaşı kısıtlamaları kapsamında kentin değişik bölgelerinde bulunan emniyet ve jandarma kapama noktalarını ziyaret ederek görevli personellerin yeni yıllarını kutladı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polisin güvenlik noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra itfaiye ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerin annelerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Yeni yıla saatler kala Cumhuriyet Meydanında uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu dönemde akraba ziyaretlerini ertelemede ısrarcı olmalıyız” dedi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Vali Tutulmaz, motosikletli kuryeyi durdurarak izin belgesi sordu. Belgeyi attığını söyleyen kuryeye “Geziyorsun da cezası çok yüksek. Bir daha böyle gezme” dedi . Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı, hastanede tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Şanlıurfa’da yeni yeni yıla girilmesinin hemen ardından kent protokolü uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret edip görevi başındaki polis memurlarının yeni yılını kutladı. Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Vali Erin, 2021 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücülerin yılbaşını kutlayarak gofret dağıttı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberindeki ekipler ile birlikte 2020 yılının son saatlerinde şehrin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için çalışan kamu görevlilerini çalıştıkları yerde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladılar. İlk olarak, şehrin giriş ve çıkış noktalarında bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Sonel ve Başkan Güler, ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, görev başındaki ekiplerini yeni yıl görevinde yalnız bırakmadı. Vali Yavuz, Kartepe ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan denetim noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ekiplerle sohbet eden Yavuz’a Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz kısıtlama dolayısıyla şehrin çeşitli bölgelerinde görev alan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Abdullah Ayaz ile beraber ziyarete Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek katıldı. Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kent girişlerinde yer alan polis uygulama noktalarını ziyaret etti. Burada polis ekipleriyle buluşan Vali ve Emniyet Müdürü görevlerinde başarılar dilerken yeni yıllarını kutladı. Daha sonar Kıbrıs Meydanı’nda görev yapan polisleri ziyaret eden Vali ve Emniyet Müdürüne, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de katıldı. Burada görev yapan polislerinde yeni yılı kutlanırken, salep ve tatlı ikramında bulunuldu. 2021’in ilk saatlerinde Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya ve Diyarbakır yollarında bulunan kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü uygulama noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini 2021'in ilk saatlerinde ziyaret etti. Yaklaşık 10 aydır salgınla uğraşıldığını belirterek bütün ülkeler ve şehirlerin çok zorlu bir mücadelenin içinde olduğunu söyledi. Valiler 2021'e sahada görevli ekiplerle girdi Türkiye'nin dört bir yandan valiler yeni yıla görev başında girdi. Sahada görevli ekipleri ziyaret eden ve hastanelerde yılın ilk bebeklerini ziyaret eden valiler vatandaşların yeni yılını kutladı. BiP'te paylaş

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kimi zaman gözyaşlarını tutamayan, "Sayın Valimiz ne istediysek yerine getirdi. Çok sevindik. Allah razı olsun." dedikleri vali amcalarına teşekkür eden çocuklardan 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir, mektubunda talep ettiği yavru köpeğe kavuşmanın sevincini yaşadı.

Vali Sonel'den köpeği teslim alırken duygulandığı görülen Baydemir, "Beni çok sevindirdiniz. Allah’ım da sizi sevindirsin." dedi.

Çisem, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe "Şahane" ismini verdi.